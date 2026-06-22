Die Sperre gilt bis zum 21. Juni 2030 gilt. Marketa Vondrousova, die ehemalige Nummer 6 der Welt, hatte 2023 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Seit Januar spielt sie nicht mehr auf der WTA-Tour. Derzeit steht sie auf Platz 122 der Weltrangliste. (riz/sda/afp)
Marketa Vondrousova für vier Jahre gesperrt +++ Malago soll Italien aus der Krise führen
Marketa Vondrousova für vier Jahre gesperrt
Die Sperre gilt bis zum 21. Juni 2030 gilt. Marketa Vondrousova, die ehemalige Nummer 6 der Welt, hatte 2023 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Seit Januar spielt sie nicht mehr auf der WTA-Tour. Derzeit steht sie auf Platz 122 der Weltrangliste. (riz/sda/afp)
Malago soll Italien aus Krise führen
Malago folgt auf Gabriele Gravina, der nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in einer WM-Qualifikation zurückgetreten war. Zum dritten Mal in Serie verpasste Italien eine WM-Endrunde. Neben Gravina mussten auch Nationaltrainer Gennaro Gattuso sowie die Torhüter-Legende Gianluigi Buffon als Team-Koordinator gehen. Eine der ersten Aufgaben des neuen Präsidenten wird es sein, einen Nationaltrainer zu finden. (riz/sda/dpa)
Schweizer Meister Kriens-Luzern erstmals in der Champions League
Die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften, die für die erste Phase in sechs Vierergruppen aufgeteilt werden, schuf auch Teams ohne festen Startplatz die Möglichkeit für die Teilnahme am wichtigsten Klubwettbewerb im europäischen Handball. Die Auslosung der Gruppen findet am Freitag in Wien statt. Die Champions League nimmt ihren Spielbetrieb am 9. und 10. September auf. (abu/sda)
𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣 𝗜𝗦 𝗧𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗛𝗔𝗣𝗘 🔥 The EHF Champions League Men expands to 24 teams for 2026/27, with 13 upgrade requests confirmed.— EHF Champions League (@ehfcl) June 22, 2026
Next stop: the group phase draw 👀
📅 26 June
🕚 11:00 CEST #ehfcl #CLM #handball pic.twitter.com/C7YxVOeZgs
Jan Scherrer beendet im Januar Karriere
Scherrer gewann 2022 in Peking Olympia-Bronze. Auch WM-Medaillen und Podestplätze an den X-Games zieren das Palmarès des Freestylers, der sich mit seinem kreativen Stil von der Masse abhob. (abu/sda)
Serena Williams gibt in Wimbledon auch im Einzel ihr Comeback
Nun ist jedoch klar: Sie erhält für das Rasen-Turnier die achte und letzte Wildcard der Frauen. Bereits vor wenigen Tagen hatten die Wimbledon-Organisatoren angekündigt, dass Serena Williams für das Doppel gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard erhalten würde. In London feierte Williams insgesamt sieben Grand-Slam-Titel, den ersten 2002, den letzten im Jahr 2016. (pre/sda)
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
Walther gewinnt das Bergkranzfest am Schwarzsee
«Ich war zweimal schon im Schlussgang hier und konnte noch nie gewinnen. Deswegen ist es unglaublich cool», sagte der Festsieger anschliessend im SRF-Interview. Auch Tschumi, der während des ganzen Tages überzeugte, zeigte sich zufrieden: «Ich hatte heute morgen ein Ziel. Dass alles für mich perfekt aufging, mit dem Schlussgang als Zugabe, ist unglaublich», so Tschumi, der sich seinen ersten Kranz an einem Bergfest sicherte.
Am Morgen hatte mit Michael Moser derweil einer der Topfavoriten einen Rückschlag erlitten. Gegen Romain Collaud verbuchte er im Anschwingen die erste Niederlage der Saison. Trotz einer anschliessenden Aufholjagd kam er im 4. Gang gegen Samuel Schwyzer nicht über einen Gestellten hinaus. Damit verpasste er den Schlussgang.
Ebenfalls nicht wie gewünscht endete das Bergkranzfest für Curdin Orlik. Nachdem Patrick Betschart ihn im 5. Gang auf den Rücken gelegt hatte, blieb der 33-Jährige im Sägemehl liegen und hielt sich die Schulter. Nach einigen Minuten konnte er schliesslich aber selbstständig die Arena verlassen. (pre/sda)
Schweizer Mountainbiker ohne Spitzenplatzierung
Den Sieg sicherte sich Luca Martin. Der Franzose, zuvor in dieser Saison dreimal Zweiter, profitierte in der Schlussrunde von einem Sturz seines Landsmanns Adrien Boichis, der sich schon um einige Sekunden abgesetzt hatte. Martin baute mit seinem ersten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup weiter aus. (pre/sda)
Marc Marquez auch in Brünn siegreich
In der Gesamtwertung sieht Leader Marco Bezzecchi die Konkurrenz deutlich näherkommen. Der Italiener durfte am Sonntag nicht starten, weil er tags zuvor nach seinem Sturz im Sprintrennen einen Streckenposten, der sich um die im Kies liegende Aprilia gekümmert hatte, geohrfeigt hatte. Bezzecchis Vorsprung auf seinen Markenkollegen Jorge Martin beträgt nur noch acht Punkte.
Marc Marquez' Chancen auf die Titelverteidigung sind ebenfalls wieder deutlich gestiegen. Im Saisonverlauf bereits über 100 Punkte zurückgelegen, beträgt der Rückstand des 33-Jährigen nur noch 40 Punkte. Ausstehend sind heuer noch mehr als die Hälfte der Rennen. (pre/sda)
Second victory of 2026 for @marcmarquez93 👏#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/QjY6Y2foDb— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026
Blöchlinger erstmals auf dem Cross-Country-Podest
Hinter der Amerikanerin Savilia Blunk, die Blöchlinger noch bis auf zwölf Sekunden nahekam, klassierte sich Sina Frei im 4. Rang. Mit Nicole Koller (7.) und Ramona Forchini (9.) reihten sich zwei weitere Schweizerinnen in den ersten zehn ein.
Beim Heimrennen einen Rückschlag hinnehmen musste Alessandra Keller. Die Short-Track-Weltmeisterin, die vor zwei Wochen im österreichischen Leogang im Cross-Country Dritte geworden war, stürzte in der Startrunde und fiel weit zurück. Nach einer Aufholjagd näherte sich Keller den Top 10 zwar wieder an, aber am Ende musste sie für ihren Effort büssen und fiel noch in den 19. Rang zurück. (pre/sda)
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