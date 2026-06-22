Fussballer aus Panama stillen ihren Durst. Bild: keystone

Nach der Trinkpause der Selfie Point und die Fussmassage? Was die FIFA noch alles plant

Fussball ist doch ein viel zu einfacher Sport: Anpfiff, Halbzeitpfiff, Anpfiff, Schlusspfiff. Das muss nicht sein!

Ralf Meile Folge mir

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Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Da haben die Funktionäre von der FIFA endlich einmal etwas Gutes beschlossen. All diese unsäglich langweiligen Fussballspiele werden an der WM in Nordamerika durch zwei zusätzliche Pausen aufgewertet.

Kritiker der Neuerung bemängeln zwar, dass es FIFA-Präsident Gianni Infantino und Konsorten nur ums Geld gehe, damit TV-Sender während dieser drei Minuten langen Pausen Werbung ausstrahlen können. Aber weiter daneben als diese Ansicht ist nur noch Roberto Baggios Ball vom Penaltyschiessen im WM-Final 1994. Denn selbstverständlich stehen für die FIFA das Wohlergehen und die Gesundheit der Spieler im Zentrum. Ein Ketzer, wer das partout nicht einsehen will.

Angespornt vom durchschlagenden Erfolg der auf Anhieb populären Trinkpausen hat sich die Thinktank-Abteilung des Weltverbands bereits Gedanken gemacht, wie sie das Spiel noch attraktiver machen kann. Sechs Ideen, die selbstredend alle einen wichtig klingenden englischen Namen haben:

Styling Break

Trikots sind wichtig, Frisuren sind wichtiger. Gerade nach Kopfbällen kann es sein, dass trotz Power-Gel einige Haare schlecht sitzen. Das macht sich schlecht auf Social Media. Nach jeweils 15 und 30 Minuten jeder Halbzeit gibt es deshalb einen drei Minuten langen Styling Break, in dem die Team-Coiffeure Frisuren neu richten können.

Xhaka in Minute 12 …

… und in Minute 20. Bilder: keystone

Selfie Point

Neu ist, dass das Spiel nach einem Styling Break nicht direkt weitergeht. Stattdessen dürfen von jeder Mannschaft fünf Spieler an einem mit einem X markierten Selfie Point im gegnerischen Strafraum ein Foto vom neuen Look schiessen und es posten. Das Bild muss innerhalb von 30 Sekunden auf mindestens zwei sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, um Bonuspunkte im GIANNI-Ranking (siehe weiter unten) zu erhalten. Der aus Spielerkreisen geäusserte Wunsch, Tätowierer einzuladen, wurde zunächst abgelehnt.

Styling Break optimal ausgenutzt. Bild: ChatGPT/KI-generiert

Foot Massage

Wir sind uns der Bedeutung einer gut sitzenden Frisur bewusst, dennoch geben wir zu: Die Füsse sind dann doch noch ein kleines bisschen wichtiger für einen Fussballer. Im Rahmen des Player Recovery Enhancement Program (PREP) erhält jeder Spieler Anspruch auf eine zertifizierte Fussmassage durch FIFA-anerkannte RegenerationsexpertInnen. Um die Pausen nicht ausufern zu lassen, müssen sie während des Styling Break oder des Hydration Break stattfinden.

Pflege für Knöchel und Fusssohle. Bild: KI-generiert/firefly

Quiet Zone

Der Stürmer hat aus zwei Metern das leere Tor verfehlt, der Verteidiger schon wieder den wieselflinken Gegenspieler entwischen lassen: Laufend sind Spieler am Boden zerstört. Diesen nervlichen Wracks nimmt sich die FIFA fürsorglich an. Sie dürfen sich, so lange wie sie möchten, in einer Ruhezone entspannen und während dieser Zeit von einem Mitspieler ersetzt werden. Wer zurück aufs Feld möchte, muss ein positives Feedback-Gespräch mit einem FIFA-zertifizierten Mental Health Coach vorlegen können.

Wer wieder mitspielen muss, braucht grünes Licht einer Fachperson. Bild: ki-generiert/firefly

Special Effort Achievement

Tore sind gut und recht, aber sie dürfen nicht die einzige Währung auf dem Fussballplatz sein. Damit niemand enttäuscht nach Hause geht, hat die FIFA Sonderauszeichnungen kreiert. An früh ausgewechselte Spieler wird zur Anerkennung ihrer Teilnahme ein Participation Award verliehen. Wer die Aufgabe meistert, nach einer Verwarnung zehn Sekunden lang nicht zu reklamieren, darf sich einen Emotional Resilience Badge aufs Trikot pappen. Und wer bei seinen Pässen mehr als sieben Mitspieler berücksichtigt hat, darf sich über ein Diversity of Passing Certificate freuen. Alle Auszeichnungen werden am Spielende auf der Videoleinwand eingeblendet, während das Resultat, aus Rücksicht auf die Spieler des unterlegenen Teams, nur klein zu sehen ist.



Nach dem Spiel erhält jedes Kadermitglied eine Erinnerungsmedaille. bild: imago-images.de

Premium Account

Jeder lizenzierte Fussballer kann beim Global Incentive Awards for Necessary Networking and Inclusion (GIANNI) einen Premium-Account eröffnen und ihn mit seinen Instagram-, LinkedIn- und Playstation-Konten verknüpfen. Mit einer Jahres-Gebühr von nur 1000 Saudi-Riyal (umgerechnet rund 215 Franken) ist das Angebot auch für Hobbyfussballer ein Schnäppchen. Spieler können laufend Errungenschaften sammeln und sie mit ihren Followern teilen: «90 Minutes in the Quiet Zone», «First Throw-in of the Game» oder «Most Efficient Styling Break». Ende Saison werden sowohl Kategorien- wie Gesamtsieger gekürt. Tore und Siege fliessen nicht in die Wertung ein.

