Enric Mas baut seine Führung in der Gesamtwertung an der Vuelta aus. Der Spanier schafft es in der schweren Bergetappe zur Sternwarte von Calar Alto seine direkten Konkurrenten zu distanzieren. Den Tagessieg bei der Bergankunft auf über 2150 Meter über Meer holte sich der junge Slowene Jakob Omrzel. Der 20-Jährige setzte sich als Ausreisser nach 166,6 km und 4500 Höhenmetern solo durch.
Mas überquerte die Ziellinie mit knapp drei Minuten Rückstand als Siebter. Der Träger des roten Leadertrikots distanzierte seine Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg auf dem 17 Kilometer langen Schlussanstieg. Damit baute der Captain des spanischen Teams Movistar seinen Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic und den Österreicher Felix Gall um 27 Sekunden auf 1:45 beziehungsweise 2:06 Minuten aus. Diese Reserve kann Mas, der als starker Bergfahrer gilt, im Hinblick auf das zweite Zeitfahren am kommenden Donnerstag gut gebrauchen. (hkl/sda)
Mas überquerte die Ziellinie mit knapp drei Minuten Rückstand als Siebter. Der Träger des roten Leadertrikots distanzierte seine Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg auf dem 17 Kilometer langen Schlussanstieg. Damit baute der Captain des spanischen Teams Movistar seinen Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic und den Österreicher Felix Gall um 27 Sekunden auf 1:45 beziehungsweise 2:06 Minuten aus. Diese Reserve kann Mas, der als starker Bergfahrer gilt, im Hinblick auf das zweite Zeitfahren am kommenden Donnerstag gut gebrauchen. (hkl/sda)