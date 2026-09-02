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Sportnews-Ticker: Mas baut Vorsprung aus – Junger Slowene siegt

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Mas baut Vorsprung aus – Junger Slowene siegt +++ Schweizer Golf-Amateur glänzt in Crans

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.09.2026, 19:5103.09.2026, 18:06
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Mas baut Vorsprung aus - Junger Slowene siegt
Enric Mas baut seine Führung in der Gesamtwertung an der Vuelta aus. Der Spanier schafft es in der schweren Bergetappe zur Sternwarte von Calar Alto seine direkten Konkurrenten zu distanzieren. Den Tagessieg bei der Bergankunft auf über 2150 Meter über Meer holte sich der junge Slowene Jakob Omrzel. Der 20-Jährige setzte sich als Ausreisser nach 166,6 km und 4500 Höhenmetern solo durch.

Mas überquerte die Ziellinie mit knapp drei Minuten Rückstand als Siebter. Der Träger des roten Leadertrikots distanzierte seine Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg auf dem 17 Kilometer langen Schlussanstieg. Damit baute der Captain des spanischen Teams Movistar seinen Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic und den Österreicher Felix Gall um 27 Sekunden auf 1:45 beziehungsweise 2:06 Minuten aus. Diese Reserve kann Mas, der als starker Bergfahrer gilt, im Hinblick auf das zweite Zeitfahren am kommenden Donnerstag gut gebrauchen. (hkl/sda)

Ein Schweizer Amateur glänzt am ersten Tag
Bei Königswetter beginnt in Crans-sur-Sierre das Omega European Masters. Ein 21-jähriger Amateur sorgt für ein erstes Schweizer Highlight. Mischa Candinas aus Geroldswil - eine der grössten Schweizer Hoffnungen - startete in Crans in sein erstes Profiturnier. Mit einem Eagle (2 unter Par) an seinem sechsten Loch schaffte es Candinas in die Spitzengruppe. Erst am letzten Loch büsste er noch einen Schlag ein. Aber mit 70 Schlägen (1 unter Par) hält der Zürcher die Pace, um auch am Wochenende noch mit von der Partie zu sein.

Zu den ersten Schweizern, welche die erste Runde beendete, gehörte auch Benjamin Rusch, der vor zwei Jahren noch die Tourkarte auf der DP World Tour besass. Trotz eines Quadruple-Bogey am sechsten Loch (4 über Par) gelang dem 37-jährigen Thurgauer eine Par-Runde, womit auch er am Freitag den Cut noch schaffen kann. Von einem «Riesen-Malheur» am sechsten Loch sprach Rusch nach seiner Runde, «ich fühlte mich wie der grösste Amateur. Zum Glück gelang mir danach noch eine Reaktion.» (riz/sda)




Dzeko kündigt Rücktritt aus dem Nationalteam an
Edin Dzeko kündigt seinen Rückzug aus dem Nationalteam von Bosnien-Herzegowina an. Der 40-jährige Stürmer steht am 2. Oktober im Heimspiel gegen Schweden im Rahmen der Nations League ein letztes Mal für seine Heimat im Einsatz. «Nichts in meiner Karriere war jemals mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts!», schreibt Dzeko in dem emotionalen Post auf Instagram.

Dzeko bestritt bisher 151 Länderspiele, in denen ihm 73 Tore gelangen. Vor der Partie gegen Schweden spielt Bosnien-Herzegowina in der letzten September-Woche in der Nations League auswärts gegen Polen und Rumänien. An der WM im Sommer scheiterte die Mannschaft mit Dzeko in den Sechzehntelfinals an den USA. Das Gruppenspiel gegen die Schweiz verlor sie 1:4. Dzeko, der unter anderem auch für Manchester City und Inter Mailand gespielt hat, steht derzeit bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unter Vertrag. (riz/sda)


Lange Pause für Klotens Stürmer Gignac
Der Kanadier Brandon Gignac vom EHC Kloten ist schon wieder verletzt. Der Stürmer muss gemäss einem Eintrag auf der Homepage des Vereins wegen einer Ellbogen-Verletzung rund zwölf Wochen pausieren.

Gignac musste bereits während der Saisonvorbereitung eine Zwangspause einlegen. Ihm machte eine Verletzung im Unterkörper zu schaffen. Kloten trifft zum Auftakt der Meisterschaft in der National League am Dienstag, 15. September, auswärts auf die Rapperswil-Jona Lakers. (riz/sda)
Queiroz doch weiter Nationaltrainer Ghanas
Carlos Queiroz macht als Nationaltrainer von Ghana nun doch weiter. Der Portugiese kommt auf seinen Entscheid zurück, das Amt niederzulegen.

Der 73-jährige Queiroz hatte im Juli nach dem Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinal gegen Kolumbien seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nun einigte er sich mit der Verbandsspitze auf eine Fortführung seiner Tätigkeit, die er erst im April als Nachfolger von Otto Addo begonnen hatte. (riz/sda/dpa)


Hohe Busse für die Los Angeles Clippers
Die Zuständigen der NBA sprechen gegen die Los Angeles Clippers eine hohe Busse aus. Die Franchise muss wegen eines Verstosses gegen die Gehaltsobergrenze 30 Millionen Dollar bezahlen. Die Verantwortlichen der Liga griffen gegen den Klub mit dem Freiburger Yanic Konan Niederhäuser nach einer fast einjährigen Untersuchung durch. Dazu sprachen sie eine Busse von 700'000 Dollar gegen den Forward Kawhi Leonard aus. Ausserdem wurde Steve Ballmer, der Besitzer des Teams, aufgrund seiner Beteiligung bei der Nichteinhaltung des sogenannten Salary Caps für ein Jahr suspendiert.

In der Liga-Spitze sahen sie es als erwiesen an, dass die Clippers mit Sonderzahlungen an ihren ehemaligen Spieler Leonard die Gehaltsobergrenze umgangen haben. Als weitere Strafe muss der Klub fünf Erstrunden-Picks für die Jahre 2029 bis 2033 abgeben. Leonard hat inzwischen zu seinem früheren Verein Toronto Raptors gewechselt. (riz/sda/dpa)
Hadjar verpasst auch Monza
Formel-1-Fahrer Isack Hadjar fällt wegen seiner Handverletzung auch für den Grand Prix von Italien am kommenden Sonntag in Monza aus. Sein Team Red Bull bestätigte am Mittwoch, dass der Franzose erneut nicht einsatzfähig ist. Er wird wie schon beim GP der Niederlande von Liam Lawson vertreten. (ram/sda)
Dritter Etappensieg von Brennan
Matthew Brennan setzte seinen Siegeszug an der Vuelta fort. Der Brite feierte in der 11. Etappe in der südspanischen Stadt Lorca seinen bereits dritten Tagessieg. Erneut profitierte Brennan von der perfekten Vorarbeit seiner Teamkollegen Wout van Aert und Christophe Laporte, die den 21-Jährigen optimal auf die Zielgerade führten. Dort gab es für die Sprint-Konkurrenz kein Vorbeikommen mehr am jungen Engländer.

Im Gesamtklassement bleibt Enric Mas mit 1:18 Minuten Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic an der Spitze. Nach zwei leichteren Teilstücken geht es in der 12. Etappe am Donnerstag wieder in die Berge. Bei der Sternwarte von Calar Alto wartet auf 2210 m Höhe die nächste Bergankunft. (ram/sda)
video: srf
FCZ-Verteidiger Kablan fällt lange aus
Der FC Zürich muss lange auf Chris Kablan verzichten. Der Verteidiger hat am Dienstag beim 2:4 im Heimspiel gegen die Young Boys ohne gegnerische Einwirkung eine schwere Knieverletzung erlitten. Die medizinischen Abklärungen haben unter anderem einen Kreuzband- und Seitenbandriss ergeben. Kablan ist bereits operiert worden. Er wird rund neun Monate ausfallen. (riz/sda)


Nächster Verletzter bei Werder Bremen
Werder Bremen beklagt einen weiteren Ausfall. Die Mannschaft mit dem Schweizer Internationalen Cedric Itten muss mehrere Monate auch ohne Stürmer Justin Njinmah auskommen, der sich eine Muskelverletzung im einen Oberschenkel zugezogen hat. Wenige Tage zuvor hatte der dänische Mittelfeldspieler Jens Stage eine ähnliche Verletzung erlitten. (riz/sda)
Stade Lausanne-Ouchy und Yverdon bleiben ungeschlagen
Stade Lausanne-Ouchy und Yverdon-Sport wahren in der 6. Runde der Challenge League ihre Ungeschlagenheit in der noch jungen Meisterschaft. Ouchy festigte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Etoile-Carouge seine Position an der Tabellenspitze. Die Tore zum vierten Sieg im sechsten Spiel erzielten Sartoretti per Penalty, Freitas und Carrasco.

Enger war es beim ersten Verfolger Yverdon-Sport, der seinen dritten Saisonsieg erst in der Nachspielzeit sicherstellte. Varol Tasar traf in der 92. Minute zum 2:1-Sieg auswärts gegen Neuchâtel Xamax.

Die Verfolger liessen derweil Federn. Der überraschende Aufsteiger Kriens spielte beim 1:1 auswärts gegen Rapperswil-Jona ebenso remis wie der Super-League-Absteiger Winterthur, der sich bei Stade Nyonnais trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen musste. Die Gäste spielten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Antonio Marchesano ab der 51. Minute in Unterzahl und kassierten nach einer Stunde prompt den neuerlichen Ausgleich. (riz/sda)


Tronchon sprintet zum grössten Sieg seiner Karriere
Die 10. Etappe der Vuelta wird zur Beute von Bastien Tronchon. Der Franzose setzt sich bei der Sprintankunft in Elche de la Sierra durch und feiert im Alter von 24 Jahren den grössten Sieg seiner Karriere. Auf dem welligen Profil durch die Ausläufer der Sierra de Alcaraz hatte sich im Süden Spaniens eine siebenköpfige Ausreissergruppe abgesetzt. Im Finale wurde diese jedoch vom Feld gestellt. Zu den Ausreissern gehörte mit Fabian Weiss auch einer der drei Schweizer des Teams Tudor.

Auf dem ansteigenden letzten Kilometer nach Elche de la Sierra hatte schliesslich Bastien Tronchon die besten Beine. Der Franzose setzte sich im Sprint des Feldes vor dem Dänen Magnus Cort und dem Belgier Thibau Nys durch. Wout van Aert, der Träger des grünen Punktetrikots, musste sich mit Rang 4 begnügen. Stefan Küng belegte als bester Schweizer den 23. Rang.

Im Kampf um den Gesamtsieg brachte das erste Teilstück nach dem Ruhetag keine Veränderungen. Enric Mas erreichte das Ziel wie seine ärgsten Konkurrenten mit dem Feld und verteidigte das rote Leadertrikot nach dem Ausfall von Tadej Pogacar am Samstag erfolgreich. (riz/sda)
Borussia Dortmund schlägt Fünftligisten vor fast 46'000 Fans
Borussia Dortmund gibt sich im deutschen Cup in der 1. Runde beim fünftklassigen HEBC (Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club) keine Blösse. Ohne Gregor Kobel im Tor setzte sich der BVB beim krassen Aussenseiter souverän mit 5:0 durch. Bereits zur Pause führte der BVB vor 45'917 Zuschauern 4:0. Die Kulisse bedeutet dank des Umzugs des Hamburger Stadtteilklubs ins grosse Volksparkstadion einen Rekord für ein DFB-Pokal-Spiel mit Beteiligung eines Fünftligisten. (sda)


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