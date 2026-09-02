Raúl Asencio. Bild: keystone

Mit 1,8 Promille am Steuer erwischt: Real-Star verliert Führerschein

Real Madrids Raúl Asencio wurde auf Gran Canaria wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Der Spanier sieht sich deutlichen Konsequenzen ausgesetzt.

Swantje Flinder / t-online

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Real-Star Raúl Asencio soll in seiner Heimat auf Gran Canaria bei einer Alkoholfahrt erwischt worden sein. Das berichteten unter anderem der spanische Radiosender Cadena SER und die Tageszeitung «Canarias7».

Die örtliche Polizei führte demnach eine Verkehrskontrolle bei dem 23-Jährigen durch und konnte dabei einen Alkoholwert von 0,90 mg/l bei einem Atemtest aufweisen. Das entspricht 1,8 Promille und ist damit das Vierfache des zulässigen Grenzwerts.

Geldstrafe von 14'400 Euro

Zugetragen habe sich der Vorfall dem Bericht zufolge bereits am 16. August. Asencio soll die Tat drei Tage nach der Kontrolle gestanden haben.

Der Spanier habe nun eine Geldstrafe von 120 Euro pro Tag erhalten, die er über vier Monate verteilt zahlen kann. In Summe muss Ascencio 14'400 Euro abtreten. Ausserdem habe er seinen Führerschein für acht Monate abgeben müssen, heisst es.

An dem Tag seiner Alkoholfahrt spielte Real Madrid ein Testspiel beim FC Schalke 04. Asencio erholt sich jedoch gerade von einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, weswegen er nicht im Kader stand.