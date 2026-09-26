Kylian Mbappé wird Frankreich in den kommenden drei Spielen in der Nations League nicht zur Verfügung stehen. Wie sein Klub Real Madrid mitteilt, hat sich der Stürmer im Spiel gegen die Türkei eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. Das Malheur passierte Mbappé unmittelbar vor seinem Tor beim 1:0-Sieg. Danach musste der 27-jährige Captain ausgewechselt werden.
Frankreich trifft am Montag auswärts auf Belgien, empfängt am 2. Oktober in Paris Italien und spielt drei Tage später wieder gegen Belgien. (car/sda)
Frankreich trifft am Montag auswärts auf Belgien, empfängt am 2. Oktober in Paris Italien und spielt drei Tage später wieder gegen Belgien. (car/sda)