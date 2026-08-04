Silvan Hefti
erzielte sein erstes Tor in der nordamerikanischen Major League Soccer
. Der Schweizer Verteidiger von DC United
aus Washington verkürzte im Heimspiel gegen Nashville SC
in der 56. Minute auf 1:2. Die Partie endete 2:2
.
Ebenfalls seine Torpremiere in der MLS feierte Robert Lewandowski
. Der vom FC Barcelona in die USA gewechselte Topstürmer erzielte beim 2:1 seiner Chicago Fire gegen den Charlotte FC beide Treffer.
Lionel Messi
hingegen blieb bei seinem ersten Einsatz seit dem verlorenen WM-Final mit Argentinien gegen Spanien ohne Torerfolg. Beim 2:2 von Inter Miami gegen Columbus Crew wurde der 39-Jährige in der zweiten Halbzeit eingewechselt, vergab jedoch zwei Chancen auf den Sieg.
Derweil zeigte sich Thomas Müller
vom Penaltypunkt treffsicher. Der langjährige deutsche Internationale sicherte den Vancouver Whitecaps mit einem souverän verwandelten Foulpenalty beim 1:1 gegen den Los Angeles FC einen Punkt. Den Treffer für die Gäste erzielte Südkoreas Superstar Heung-min Son. (hkl/sda)