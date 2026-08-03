Viktorija Golubic (WTA 51) steht beim WTA-1000-Turnier in Toronto in der 2. Runde. Am Sonntagabend setzte sich die 33-jährige Zürcherin 7:6 (9:7), 6:4 gegen die fünfzehn Positionen schlechter klassierte Kimberly Birrell durch.
In der 2. Runde trifft Golubic auf die als Nummer 31 gesetzte Kroatin Donna Vekic. Belinda Bencic geniesst als Nummer 12 in der kanadischen Metropole ein Freilos. (abu/sda)
In der 2. Runde trifft Golubic auf die als Nummer 31 gesetzte Kroatin Donna Vekic. Belinda Bencic geniesst als Nummer 12 in der kanadischen Metropole ein Freilos. (abu/sda)