Am Tag nach dem historischen EM-Titel des Frauen-Doppelvierers bleiben die Schweizer Skiff-Hoffnungen ohne Exploit. Sowohl Aurelia-Maxima Janzen als auch Kai Schätzle belegten im A-Final den letzten Platz.Eine Medaille gab es für die Schweiz im. Die 48-jährige, in Frankreich geborene Tessinerin, die sich an den Paralympics in Paris mit Rang 8 ein Diplom gesichert hatte, gewann im Skiff wie im Vorjahr. Mit der Ukrainerin Anna Scheremet als Siegerin und der Niederländerin Eva Mol als Zweite präsentierte sich das Podest genau gleich wie vor einem Jahr in Plovdiv.Mit den Weltmeisterschaften in Amsterdam folgt vom 24. bis 30. August noch der grosse Höhepunkt dieser Ruder-Saison. (riz/sda)