freundlich26°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

UEFA fordert einen freiwiligen Rücktritt von Gianni Infantino

FILE - FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City, Wednesday, June 10, 2026, a day before the opening FIFA World Cup match between Mexico and South A ...
Tritt Gianni Infantino freiwillig als FIFA-Präsident zurück?Bild: keystone

Medienbericht: UEFA fordert wohl den freiwilligen Rücktritt von FIFA-Präsident Infantino

Für FIFA-Präsident Gianni Infantino wird die Luft immer dünner. Die UEFA fordert den Schweizer gemäss Medienberichten dazu auf, freiwillig zurückzutreten und droht mit einem Amtsenthebungsverfahren.
01.08.2026, 17:5001.08.2026, 17:51

Gianni Infantino steht nach den umstrittenen Investorenplänen rund um die Fussball-Weltmeisterschaft weiterhin in der Kritik – und es könnte noch schlimmer kommen für den Walliser.

Wie der Telegraph am Samstagnachmittag berichtet, hat der europäische Verband UEFA den FIFA-Präsidenten zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert. Sollte Infantino nicht zurücktreten, werde die UEFA ein Amtsenthebungsverfahren gegen den 56-Jährigen einleiten.

epa13029343 FIFA President Gianni Infantino attends a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 opening match, in Mexico City, Mexico, 10 June 2026. EPA/ISAAC ESQUIVEL
Die Kritik an Infantino steigt.Bild: keystone

Damit ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden kann, müssen gemäss Artikel 25 der FIFA-Statuten 20 Prozent der 211 Mitgliedsverbände einen ausserordentlichen Kongress einberufen. Mindestens 43 Verbände müssten mitmachen. Da die UEFA mit 55 Nationen vertreten ist, wäre die Einberufung wohl nur Formsache.

Bereits als die FIFA mitteilte, dass die Weltmeisterschaft nicht an Investoren verkauft wird, deutete die UEFA an, dass sie mit Infantino nicht mehr zufrieden ist und schrieb in einer öffentlichen Mitteilung: «Dies ist ein Sieg für den gesamten Fussball. Doch es darf nicht das Ende der Geschichte sein. Der Vorschlag ist vom Tisch. Die Aufgabe, das Vertrauen in die FIFA wiederherzustellen, hat jedoch gerade erst begonnen.»

Infantino amtet seit über zehn Jahren als FIFA-Präsident und möchte sich auch im nächsten Jahr wieder zur Wahl stellen. (riz)

«Begrüssen den raschen Entscheid»: Das sagt der SFV zu den gescheiterten FIFA-Plänen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Fussball-Weltmeister
1 / 25
Alle Fussball-Weltmeister

2026 in Kanada, Mexiko und den USA: SPANIEN – Argentinien 1:0 n. V.
quelle: keystone / will oliver
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Drohne filmt zum ersten Mal Geburt eines Buckelwals
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verkauf der Saisonabos: Die Kleinen profitieren – Basel und YB müssen ein Minus hinnehmen
Eine Umfrage unter den zwölf Klubs der Super League belegt, wie der FC Basel und die Young Boys ihr enttäuschendes Abschneiden in der Vorsaison an den Kassenhäuschen zu spüren bekommen. Zu den Gewinnern gehört der FC St.Gallen, Meister FC Thun und der FC Lugano mit seinem neuen Stadion.
Fette Steigerungsraten bei Klubs, die sonst eher im Schatten stehen und ein kleiner Einbruch bei den Branchengrössen – das ergibt eine Übersicht zum Saisonkartenverkauf in der Super League. Die grössten Gewinner in absoluten Zahlen sind der FC Lugano, der in seinem neuen Stadion 1575 Saisonabos mehr absetzen konnte, was einem Plus von 89 Prozent entspricht. Meister FC Thun profitierte von seinem Höhenflug (plus 27 Prozent) und Vizemeister FC St. Gallen stellte mit 13'000 Dauerkarten (plus 12 Prozent) einen Vereinsrekord auf.
Zur Story