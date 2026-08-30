MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) feierte beim Grand Prix von Aragon seinen achten Sieg und kämpfte sich so ins Titelrennen zurück. Der 33-jährige Spanier dominierte das Rennen nach einem schwachen Start souverän.
Marquez holte weitere 14 Punkte auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf, der sich mit Platz 5 zufrieden geben musste. Martin führt noch 19 Punkte vor Marquez. (ram/sda)
Marquez holte weitere 14 Punkte auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf, der sich mit Platz 5 zufrieden geben musste. Martin führt noch 19 Punkte vor Marquez. (ram/sda)