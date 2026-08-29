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Marco Odermatt kann nach Verletzung nicht ins Training nach Chile

Second placed of the men&#039;s Giant-Slalom overall ranking Marco Odermatt of Switzerland, left, and Lucas Pinheiro Braathen of Brazil, right, celebrate during the podium ceremony at the Lillehammer ...
Wie schwer ist Marco Odermatt verletzt?Bild: keystone

Wie schlimm ist es? Odermatt muss wegen Verletzung Trainingslager absagen

Marco Odermatt muss seine Saisonvorbereitung neu planen. Der Ski-Star hat sich eine Verletzung zugezogen.
29.08.2026, 19:3129.08.2026, 20:00

Am Montag reist das Schweizer Ski-Team nach Chile. In Südamerika will es sich auf den kommenden Winter mit der Heim-WM in Crans-Montana vorbereiten.

Fest eingeplant für dieses Trainingslager war der Teamleader Marco Odermatt. Doch nun muss der fünffache Gesamtweltcupsieger umplanen. Denn Odermatt hat sich eine – Zitat – «kleine Muskelverletzung» zugezogen, wie Swiss-Ski mitteilt.

Wenn Marco Odermatt in anderen Ländern geboren wäre
Wenn Marco Odermatt in anderen Ländern geboren wäre

Der 28-Jährige habe im Verlauf dieser Woche während eines Athletiktrainings über Schmerzen geklagt. Untersuchungen in der Klinik führten zum Befund.

Ans Skifahren ist offenbar derzeit nicht zu denken. Im Vordergrund stünden nun Therapie und Reha, heisst es in der Mitteilung weiter. Wie lange Odermatt pausieren muss, ist unklar. Die Saisonvorbereitung werde neu geplant, sobald ein Training auf Schnee wieder möglich sei.

Vor zwei Wochen trainierte Odermatt erstmals wieder auf Schnee.

Saisonstart in zwei Monaten

Marco Odermatt ist seit Jahren der weltweit dominierende Skirennfahrer. Seit dem Winter 2021/22 hat er in jeder Saison den Gesamtweltcup für sich entscheiden können. Mittlerweile kommt der Nidwaldner auf 54 Weltcupsiege, soviele wie kein anderer Schweizer Mann in der Geschichte und nur noch ein Erfolg hinter der nationalen Bestmarke von Vreni Schneider.

Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen

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Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
Der alpine Skisport gilt als Schweizer Nationalheiligtum. Das waren die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer der Geschichte.
quelle: keystone / jean-christophe bott
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Im vergangenen Winter gewann er an den Olympischen Winterspielen von Mailand-Cortina drei Medaillen: jeweils Silber im Riesenslalom und in der Team-Kombination (mit Loïc Meillard) sowie Bronze im Super-G. In der neuen Saison, die am 25. Oktober mit dem Riesenslalom von Sölden beginnt, ist er als eines der Schweizer Aushängeschilder an der Weltmeisterschaft in Crans-Montana eingeplant. (ram)

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Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
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