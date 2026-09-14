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Sportnews-Ticker: Nach Nati-Rücktritt trifft Okafor im Club

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Nach Nati-Rücktritt trifft Okafor im Club +++ Guerdat wird Dritter in Calgary

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.09.2026, 12:2615.09.2026, 01:41
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Nach Rücktritt aus Nati: Okafor mit erstem Saisontor
Vier Tage nach seinem Rücktritt aus dem Schweizer Nationalteam trifft Noah Okafor erstmals in dieser Saison. Beim 4:1 von Leeds gegen Newcastle erzielt der Basler das vierte Tor des Heimteams.

Nach einem weiten Einwurf lauerte der 26-jährige Angreifer an der Strafraumgrenze auf den Abpraller und lag damit genau richtig. Via Pfosten landete der Ball zum 4:0 im Netz.

Während Okafor beim Heimerfolg in der 72. Minute ausgewechselt wurde, spielte Teamkollege Nico Elvedi in der Innenverteidigung über die volle Distanz. Bei den Gästen verfolgte Fabian Schär die Partie von der Ersatzbank aus.

Dank des Sieges steht Leeds nach vier Runden auf Tabellenplatz 3. Newcastle belegt mit drei Punkten weniger Rang 12.

Okafor hatte in der vergangenen Saison acht Tore in der Premier League erzielt und wurde danach für die WM in Nordamerika aufgeboten. Dort erhielt er allerdings einzig im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien einen Kurzeinsatz. Unter anderen aufgrund von «nicht gehaltenen Versprechen» teilte er vergangene Woche mit, er werde nicht mehr unter Trainer Murat Yakin spielen. (sda)

Hannover 96: Loretz bekommt einen neuen Trainer
Hannover 96 trennt sich von seinem Trainer Christian Titz. Das gibt der Verein drei Tage nach dem 1:2 beim 1. FC Nürnberg bekannt.

Der Aufstiegskandidat aus der 2. Bundesliga hat von den ersten fünf Spielen nur eines gewonnen. Die Niedersachsen wollen zeitnah einen Nachfolger präsentieren. Als Topfavorit gilt Sandro Wagner, der zuletzt auch beim FC Basel als Nachfolger von Stephan Lichtsteiner gehandelt worden war.

Der Freistellung gingen Dissonanzen zwischen Titz und Sportchef Jonas Boldt voraus. Streitpunkte waren die Transferpolitik, die Kadergrösse und auch die Rolle des neuen Goalies Pascal Loretz. Boldt holte ihn aus Luzern, Titz nahm ihn nach nur einem Spiel aus der Mannschaft.

Möglicherweise bietet der Trainerwechsel auch Loretz die Chance auf einen Neustart. (sda)

Schweizer Volleyballer verpassen die K.o.-Phase
Für die Schweizer Volleyballer ist die EM nach der Gruppenphase zu Ende. Dies steht nach der 1:3-Niederlage gegen Deutschland fest, womit die Schweiz auch nach vier Runden punktelos bleibt.

Schon vor dem vierten Spiel im rumänischen Cluj-Napoca war klar, dass die Schweizer Chancen auf den Einzug in die Achtelfinals nur noch theoretischer Natur waren. Nach den Niederlagen gegen Frankreich, Rumänien und die Türkei hätte es ausgerechnet gegen die noch ungeschlagenen Deutschen den ersten Punktgewinn gebraucht, um in der Sechsergruppe noch Platz 4 erreichen zu können.

Immerhin: Die Schweizer entschieden den dritten Satz für sich und konnten so ihren zweiten Satzgewinn des Turniers feiern. Für mehr reichte es dem Team von Juan Manuel Serramalera jedoch nicht. Am Ende lautete das Verdikt: 19:25, 17:25, 25:22, 21:25.

Das fünfte und letzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Dienstag (16.00 Uhr) gegen Lettland. (sda)

Thun Bürki für vier Partien gesperrt
Marco Bürki wird dem FC Thun in den kommenden vier Meisterschaftsspielen fehlen, wie aus einer Mitteilung der Swiss Football League hervorgeht. Der Verteidiger liess sich gegen GC nach einer Provokation zu einer Tätlichkeit hinreissen. Der Captain schlug in der 38. Minute dem GC-Stürmer Nikolas Muci im Zweikampf den Ellbogen ins Gesicht. Die Rote Karte gegen GC ist bereits sein dritter Ausschluss seit Mitte Mai. (ram/sda)
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Guerdat bei Millionen-Grand-Prix Dritter
Weltmeister Steve Guerdat auf Iashin Sitte belegte beim mit fast drei Millionen Franken dotierten Grand Prix des CSIO Calgary den dritten Rang. Nur der Brite Ben Maher mit Enjeu de Grisien und die Amerikanerin Lillie Keenan auf Fasther klassierten sich vor dem Reiter aus Elgg.

Der zweite Schweizer im erlauchten Starterfeld, Martin Fuchs mit Conner Jei, begann stark. Nach einem Fehler am Wasser und einem weiteren Versehen am Aussprung der zweifachen Kombination gab der Zürcher auf. (ram/sda)
Argentinier Gallardo übernimmt in Ecuador
Der Argentinier Marcelo Gallardo (50), zuletzt Trainer von River Plate, wird Nationaltrainer in Ecuador, teilt der ecuadorianische Fussballverband mit. Gallardo folgt auf Sebastian Beccacece, der Ecuador an der Weltmeisterschaft bis in die Achtelfinals (0:2-Niederlage gegen Mexiko) gebracht hat.

Gallardo übernimmt erstmals eine Nationalmannschaft. Mit River Plate (ARG) holte er 14 Titel, darunter zweimal die Copa Libertadores und einmal die Copa Sudamericana. (abu/sda)

Del Toro gewinnt WM-Hauptprobe in Montreal
Isaac Del Toro gewinnt den Grand Prix von Montreal. Der Mexikaner setzt sich am Sonntag im Sprint eines hochklassigen Duells zweier Ausnahmetalente vor dem Franzosen Paul Seixas durch.

Remco Evenepoel, zwei Tage zuvor Sieger des ebenfalls zur World Tour zählenden Grand Prix von Québec, beendete das kräftezehrende Rennen über 214,4 km mit 35 Sekunden Rückstand als Fünfter. Als bester der sechs gestarteten Schweizern klassierte sich Marc Hirschi mit etwas mehr als zwei Minuten Rückstand auf den Sieger im 27. Rang. (lyn/sda)
Hoenke im 200-m-Final Achte
Am dritten und letzten Tag der Ultimate Championships in Budapest standen aus Schweizer Sicht die 200-m-Läufe im Fokus. Fabienne Hoenke lief im Final auf Platz 8.

Für die 22-jährige Aargauerin war die Finalqualifikation das grosse Ziel – und dieses erreichte sie als Vierte ihres Halbfinallaufs. Der Final, in dem die entfesselte Melissa Jefferson-Wooden mit der drittbesten Zeit überhaupt brillierte (21,47), war dann die Zugabe für Hoenke. Die EM-Vierte und Siegerin von Weltklasse Zürich lief in 22,74 Sekunden ins Ziel. (lyn/sda)
Enric Mas Sieger der 81. Spanien-Rundfahrt
Enric Mas gewinnt die 81. Ausgabe der Vuelta. Der 31-jährige Spanier sorgt bei der dritten Grand Tour des Jahres für den ersten Triumph eines einheimischen Fahrers seit Alberto Contador 2014.

Mas übernahm nach dem sturzbedingten Ausfall von Topfavorit Tadej Pogacar in der 8. Etappe vom zweifachen Weltmeister das rote Leadertrikot und gab es bis zum Schluss der dreiwöchigen Rundfahrt nicht mehr ab. In der Gesamtwertung verwies er Primoz Roglic und Felix Gall auf die weiteren Podestplätze. (nih/sda)


Schweizer kassieren die dritte Niederlage an Volleyball-EM
Die Schweizer Volleyballer verlieren an der EM auch ihr drittes Gruppenspiel. Gegen die Türkei resultiert eine klare 0:3-Niederlage (23:25, 19:25, 19:25). Zwar ist die Türkei in der Weltrangliste klar besser positioniert, dennoch hatten sich die Schweizer mehr erhofft. Schliesslich waren auch die Türken mit zwei Niederlagen und ohne Punkte in das Turnier gestartet.

Damit ist das Erreichen der Achtelfinals nur noch theoretisch möglich. Vier Teams aus der Sechsergruppe, in der alle Spiele in Cluj-Napoca in Rumänien ausgetragen werden, ziehen in die K.o.-Phase ein.

Weiter geht es für die Schweiz am Montag mit dem Spiel gegen Deutschland, das seine drei bisherigen Partien gewonnen hat. Das letzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Dienstag gegen Lettland. (nih/sda)




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