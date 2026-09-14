Vier Tage nach seinem Rücktritt aus dem Schweizer Nationalteam trifft Noah Okafor erstmals in dieser Saison. Beim 4:1 von Leeds gegen Newcastle erzielt der Basler das vierte Tor des Heimteams.Nach einem weiten Einwurf lauerte der 26-jährige Angreifer an der Strafraumgrenze auf den Abpraller und lag damit genau richtig. Via Pfosten landete der Ball zum 4:0 im Netz.Während Okafor beim Heimerfolg in der 72. Minute ausgewechselt wurde, spielte Teamkollege Nico Elvedi in der Innenverteidigung über die volle Distanz. Bei den Gästen verfolgte Fabian Schär die Partie von der Ersatzbank aus.Dank des Sieges steht Leeds nach vier Runden auf Tabellenplatz 3. Newcastle belegt mit drei Punkten weniger Rang 12.Okafor hatte in der vergangenen Saison acht Tore in der Premier League erzielt und wurde danach für die WM in Nordamerika aufgeboten. Dort erhielt er allerdings einzig im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien einen Kurzeinsatz. Unter anderen aufgrund von «nicht gehaltenen Versprechen» teilte er vergangene Woche mit, er werde nicht mehr unter Trainer Murat Yakin spielen. (sda)