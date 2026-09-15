Biel düpiert Meister Fribourg – Bern verliert bei den Lions – Rohrer führt Zug zum Sieg
ZSC Lions – SC Bern 5:3
Bericht folgt.
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
-
Er ist
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ZSC Lions - Bern 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
10'618 Zuschauer. - SR MacFarlane/Wiegand, Bachelut/Francey.
Tore: 6. (5:20) Rohrbach (Dionicio/Powerplaytor) 0:1. 6. (5:54) Knak (Kukan) 1:1. 18. Barandun (Milano, Alge) 1:2. 26. Balcers (Frödén) 2:2. 28. Barandun (Mitchell/Unterzahltor!) 2:3. 32. Knak (Malgin, Andrighetto) 3:3. 44. Riedi (Strömwall, Sigrist) 4:3. 60. (59:26) Andrighetto (Lammikko, Malgin) 5:3 (ins leere Tor).
Strafen: je 2mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Geering; Merelä.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Berni; Kukan, Marti; Lehtonen, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Frödén, Lammikko, Balcers; Strömwall, Baechler, Riedi; Bader, Sigrist, Gruber; Baltisberger.
Bern: Hughes; Mitchell, Barandun; Dionicio, Lindholm; Rhyn, Kreis; Kindschi, Füllemann; Milano, Aaltonen, Alge; Rohrbach, Baumgartner, Lehmann; Merelä, Abols, Marchon; Müller, Graf, Scherwey.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Grant (verletzt), Bern ohne Bemström (überzähliger Ausländer). Bern von 57:45 bis 57:46 und 58:17 bis 59:26 ohne Torhüter.
Lausanne HC – EV Zug 0:5
Der EV Zug, der vor einem Jahr die Qualifikation nach einem schwachen Start nur auf Platz 8 abschloss, grüsst nach der ersten Vollrunde der Eishockey-Meisterschaft als Leader. Zug besiegte auswärts Lausanne mit 5:0.
Bei Lausanne - Zug trafen zwei Teams aufeinander, die weit vorne im Meisterrennen erwartet werden. Zugs Goalie Leonardo Genoni startete mit 31 Paraden und einem Shutout in die neue Saison.
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7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
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Lausanne - Zug 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
8570 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Steenstra/Urfer.
Tore: 20. (19:58) Rohrer (Bengtsson, Kovar/Powerplaytor) 0:1. 23. Wingerli (Tatar, Kovar) 0:2. 35. Senteler (Rohrer, Riva) 0:3. 53. Rohrer (Senteler, Moverare) 0:4. 58. Egli 0:5 (ins leere Tor).
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Zug.
PostFinance-Topskorer: Riat; Kovar.
Lausanne: Pasche; Heldner, Brännström; Baragano, Haas; Loeffel, Fiedler; Vouardoux, Sansonnens; Riat, Fuchs, Oksanen; Caggiula, Czarnik, Zehnder; Simic, Bougro, Fust; Rüegsegger, Vidal, Holdener.
Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Bengtsson, Moverare; Schneller, Geisser; Stadler, Riva; Tatar, Kovar, Wingerli; Rohrer, Senteler, Petrovic; Gredig, Egli, Antenen; Wey, Leuenberger, Lindemann.
HC Davos – SCL Tigers 4:1
Bericht folgt.
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7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
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Davos - SCL Tigers 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
4256 Zuschauer. - SR Stolc/Ströbel, Schlegel/Nater.
Tore: 11. Waidacher (Kessler) 1:0. 18. Jäger (Ryfors) 2:0. 35. Julian Schmutz (Salzgeber, Eggenberger) 2:1. 56. Corvi (Parrée, Asplund) 3:1. 58. Ryfors (Tambellini, Kessler) 4:1 (ins leere Tor).
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.
PostFinance-Topskorer: Jäger; Flavio Schmutz.
Davos: Sandro Aeschlimann; Andersson, Jung; Allard, Frick; Egli, Gross; Van der Kaaij; Lemieux, Corvi, Asplund; Kessler, Waidacher, Schreiber; Valentin Nussbaumer, Jäger, Zadina; Parrée, Ryfors, Tambellini; Steiner.
SCL Tigers: Meyer; Noah Meier, Riikola; Gian Meier, Baltisberger; Mathys, Arno Nussbaumer; Lehmann; Petersson, Björninen, Allenspach; Mäenalanen, Pettersson, Dahlen; Bachofner, Flavio Schmutz, Wagner; Julian Schmutz, Salzgeber, Eggenberger; Lapinskis.
Bemerkungen: Davos ohne Frehner (verletzt), SCL Tigers ohne Kinnunen (überzähliger Ausländer) und Erni (verletzt). SCL Tigers von 56:52 bis 57:20 ohne Torhüter.
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.
SCRJ Lakers – EHC Kloten 3:4nV
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Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
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Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
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Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
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Rapperswil-Jona Lakers - Kloten 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) n.V.
4533 Zuschauer. - SR Stricker/Arpagaus, Obwegeser/Bichsel.
Tore: 6. Meyer 0:1. 8. Lammer (Dünner, Zangger) 1:1. 26. (25:42) Wetter (Dufner) 2:1. 27. (26:55) Rask (Jensen, Larsson/Powerplaytor) 3:1. 29. Ruotsalainen (Meyer) 3:2. 49. Ruotsalainen (Lindroth, Ramel/Powerplaytor) 3:3. 62. Puhakka (Lindroth, Johansson) 3:4.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Dünner; Meyer.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Ustinkov, Larsson; Maier, Pilut; Jelovac, Capaul; Dufner; Zangger, Dünner, Lammer; Labanc, Rask, Wetter; Hofer, Moy, Herzog; Fritz, Albrecht, Jensen; Graf.
Kloten: Berra; Profico, Lindroth; Johansson, Delémont; Schlumpf, Wolf; Hausheer; Puhakka, Ruotsalainen, Meyer; Liniger, Prassl, Weibel; Aberg, Henry, Ramel; Körbler, Schäppi, Derungs; Hügli.
Bemerkungen: Kloten ohne Gignac, Simon Meier, Rafael Meier und Sidler (alle verletzt).
EHC Biel – Fribourg-Gottéron 4:2
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Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
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-
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-
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Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
6061 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ruprecht/Gerber, Duc/Meusy.
Tore: 1. (0:37) Skinner (Andersson, Söderström) 1:0. 10. Nemeth (Sörensen, Richard) 1:1. 15. Schmid (Johnson, Sörensen/Powerplaytor) 1:2. 32. Skinner (Sylvegard, Hofer/Powerplaytor) 2:2. 58. Sylvegard (Söderström, Skinner/Powerplaytor) 3:2. 60. (59:55) Andersson (Hofer) 4:2 (ins leere Tor).
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 10mal 2 Minuten gegen
Fribourg-Gottéron.
PostFinance-Topskorer: Haas; Bertschy.
Biel: Säteri; Söderström, Zryd; Burren, Iakovenko; Trutmann, Aeschbach; Stampfli; Sylvegard, Andersson, Skinner; Vermin, Jonah Neuenschwander, Sever; Hofer, Haas, Zwerger; Sablatnig, Cajka, Bärtschi; Cattin.
Fribourg-Gottéron: Waeber; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Johnson, Nemeth; Jecker; Bertschy, Schmid, Dorthe; Sörensen, De la Rose, Richard; Hedlund, Taibel, Marchon; Nicolet, Walser, Etter; Cecekovas.
Bemerkungen: Biel ohne Rajala (überzähliger Ausländer) und Grossmann (verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Borgström, Glauser und Reber (alle verletzt). Fribourg-Gottéron von 39:59 bis 40:00 und 58:14 bis 59:55 ohne Torhüter.
HC Lugano – Genf-Servette 6:3
Bericht folgt.
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
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Strafminuten
-
Er ist
-
Er kann
-
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Lugano - Genève-Servette 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
5434 Zuschauer. - SR Lemelin/Hungerbühler, Cattaneo/Gurtner.
Tore: 4. (3:16) Puljujärvi (Saarijärvi, Vesey/Powerplaytor) 0:1. 5. (4:52) Bertaggia (Marco Zanetti) 1:1. 22. Thürkauf 2:1. 28. Verboon (Vesey/Unterzahltor!) 2:2. 32. Canonica (Fazzini, Sanford) 3:2. 38. Manninen (Puljujärvi/Unterzahltor!) 3:3. 50. Lycksell 4:3. 59. (58:31) Kupari (Dahlström) 5:3 (ins leere Tor). 60. (59:07) Thürkauf (Innala) 6:3 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.
PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Rod.
Lugano: Schlegel; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Thomson, Jesper Peltonen; Guebey; Fazzini, Sanford, Canonica; Olsson, Thürkauf, Lycksell; Aleksi Peltonen, Kupari, Innala; Marco Zanetti, Tanner, Bertaggia; Morini.
Genève-Servette: Charlin; Rutta, Untersander; Saarijärvi, Le Coultre; Karrer, Henauer; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Vesey; Praplan, Verboon, Kneubuehler; Ignatavicius, Nicolas Müller, Rod; Miranda, Jooris, Hischier; Lemyre.
Bemerkungen: Lugano ohne Shore (überzähliger Ausländer), Henry und Simion (beide verletzt), Genève-Servette ohne Bozon, Chanton und Granlund (alle verletzt). Genève-Servette von 58:13 bis 59:07 ohne Torhüter.
HC Ajoie – Ambri-Piotta 2:3nP
Historisches verpasste der HC Ajoie in Pruntrut nur knapp. Die Jurassier haben noch nie das erste Spiel einer Saison in der obersten Liga gewinnen können. Gegen Ambri-Piotta führte Ajoie bis zur 57. Minute mit 2:1, verlor aber noch 2:3 nach Penaltyschiessen. Ajoie und Ambri belegten letzte Saison nach der Qualifikation die letzten beiden Plätze.
Aktuelle
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7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
-
Er ist
-
Er kann
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Ajoie - Ambri-Piotta 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) n.P.
Pruntrut. - 3888 Zuschauer. - SR Kaukokari/Piechaczek, Allenspach/Humair.
Tore: 22. Schnarr 0:1. 40. (39:30) Tanus (Turkulainen/Powerplaytor) 1:1. 48. Turkulainen (Tanus, Pilet) 2:1. 57. Joly (Müller, Kodytek) 2:2.
Penaltyschiessen: Järventie 0:1, Carr 1:1; Joly -, Turkulainen -; Schnarr 1:2, Devos -; De Luca -, Tanus -; Müller 1:3. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.
PostFinance-Topskorer: Anttoni Honka; De Luca.
Ajoie: Keller; Anttoni Honka, Zgraggen; Julius Honka, Fey; Kellenberger, Berthoud; Pilet; Turkulainen, Tanus, Nättinen; Robin, Smirnovs, Carr; Sopa, Devos, Cormier; Wick, Diem, Gerber; Cavalleri.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Heed, Worge Kreü; Dario Wüthrich, Pezzullo; Isacco Dotti, Zaccheo Dotti; Häfliger; De Luca, Schnarr, Järventie; Joly, Heim, Müller; Muggli, Kodytek, Borradori; Grassi, Manix Landry, Lukas Landry; Bosson.
Bemerkungen: Ajoie ohne Horak (verletzt), Ambri-Piotta ohne Bachmann, Terraneo und Virtanen (alle verletzt). (abu/sda)