Der EHC Biel überrascht zum Saisonstart gegen Meister Fribourg. Bild: KEYSTONE

Biel düpiert Meister Fribourg – Bern verliert bei den Lions – Rohrer führt Zug zum Sieg

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ZSC Lions – SC Bern 5:3

Bericht folgt.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

ZSC Lions - Bern 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

10'618 Zuschauer. - SR MacFarlane/Wiegand, Bachelut/Francey.

Tore: 6. (5:20) Rohrbach (Dionicio/Powerplaytor) 0:1. 6. (5:54) Knak (Kukan) 1:1. 18. Barandun (Milano, Alge) 1:2. 26. Balcers (Frödén) 2:2. 28. Barandun (Mitchell/Unterzahltor!) 2:3. 32. Knak (Malgin, Andrighetto) 3:3. 44. Riedi (Strömwall, Sigrist) 4:3. 60. (59:26) Andrighetto (Lammikko, Malgin) 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Geering; Merelä.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Berni; Kukan, Marti; Lehtonen, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Frödén, Lammikko, Balcers; Strömwall, Baechler, Riedi; Bader, Sigrist, Gruber; Baltisberger.

Bern: Hughes; Mitchell, Barandun; Dionicio, Lindholm; Rhyn, Kreis; Kindschi, Füllemann; Milano, Aaltonen, Alge; Rohrbach, Baumgartner, Lehmann; Merelä, Abols, Marchon; Müller, Graf, Scherwey.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Grant (verletzt), Bern ohne Bemström (überzähliger Ausländer). Bern von 57:45 bis 57:46 und 58:17 bis 59:26 ohne Torhüter.

Lausanne HC – EV Zug 0:5

Der EV Zug, der vor einem Jahr die Qualifikation nach einem schwachen Start nur auf Platz 8 abschloss, grüsst nach der ersten Vollrunde der Eishockey-Meisterschaft als Leader. Zug besiegte auswärts Lausanne mit 5:0.

Bei Lausanne - Zug trafen zwei Teams aufeinander, die weit vorne im Meisterrennen erwartet werden. Zugs Goalie Leonardo Genoni startete mit 31 Paraden und einem Shutout in die neue Saison.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Lausanne - Zug 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

8570 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Steenstra/Urfer.

Tore: 20. (19:58) Rohrer (Bengtsson, Kovar/Powerplaytor) 0:1. 23. Wingerli (Tatar, Kovar) 0:2. 35. Senteler (Rohrer, Riva) 0:3. 53. Rohrer (Senteler, Moverare) 0:4. 58. Egli 0:5 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Riat; Kovar.

Lausanne: Pasche; Heldner, Brännström; Baragano, Haas; Loeffel, Fiedler; Vouardoux, Sansonnens; Riat, Fuchs, Oksanen; Caggiula, Czarnik, Zehnder; Simic, Bougro, Fust; Rüegsegger, Vidal, Holdener.

Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Bengtsson, Moverare; Schneller, Geisser; Stadler, Riva; Tatar, Kovar, Wingerli; Rohrer, Senteler, Petrovic; Gredig, Egli, Antenen; Wey, Leuenberger, Lindemann.

HC Davos – SCL Tigers 4:1

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Stürmer

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Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Davos - SCL Tigers 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

4256 Zuschauer. - SR Stolc/Ströbel, Schlegel/Nater.

Tore: 11. Waidacher (Kessler) 1:0. 18. Jäger (Ryfors) 2:0. 35. Julian Schmutz (Salzgeber, Eggenberger) 2:1. 56. Corvi (Parrée, Asplund) 3:1. 58. Ryfors (Tambellini, Kessler) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Jäger; Flavio Schmutz.

Davos: Sandro Aeschlimann; Andersson, Jung; Allard, Frick; Egli, Gross; Van der Kaaij; Lemieux, Corvi, Asplund; Kessler, Waidacher, Schreiber; Valentin Nussbaumer, Jäger, Zadina; Parrée, Ryfors, Tambellini; Steiner.

SCL Tigers: Meyer; Noah Meier, Riikola; Gian Meier, Baltisberger; Mathys, Arno Nussbaumer; Lehmann; Petersson, Björninen, Allenspach; Mäenalanen, Pettersson, Dahlen; Bachofner, Flavio Schmutz, Wagner; Julian Schmutz, Salzgeber, Eggenberger; Lapinskis.

Bemerkungen: Davos ohne Frehner (verletzt), SCL Tigers ohne Kinnunen (überzähliger Ausländer) und Erni (verletzt). SCL Tigers von 56:52 bis 57:20 ohne Torhüter.

Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.

SCRJ Lakers – EHC Kloten 3:4nV

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Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Rapperswil-Jona Lakers - Kloten 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) n.V.

4533 Zuschauer. - SR Stricker/Arpagaus, Obwegeser/Bichsel.

Tore: 6. Meyer 0:1. 8. Lammer (Dünner, Zangger) 1:1. 26. (25:42) Wetter (Dufner) 2:1. 27. (26:55) Rask (Jensen, Larsson/Powerplaytor) 3:1. 29. Ruotsalainen (Meyer) 3:2. 49. Ruotsalainen (Lindroth, Ramel/Powerplaytor) 3:3. 62. Puhakka (Lindroth, Johansson) 3:4.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Dünner; Meyer.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Ustinkov, Larsson; Maier, Pilut; Jelovac, Capaul; Dufner; Zangger, Dünner, Lammer; Labanc, Rask, Wetter; Hofer, Moy, Herzog; Fritz, Albrecht, Jensen; Graf.

Kloten: Berra; Profico, Lindroth; Johansson, Delémont; Schlumpf, Wolf; Hausheer; Puhakka, Ruotsalainen, Meyer; Liniger, Prassl, Weibel; Aberg, Henry, Ramel; Körbler, Schäppi, Derungs; Hügli.

Bemerkungen: Kloten ohne Gignac, Simon Meier, Rafael Meier und Sidler (alle verletzt).

EHC Biel – Fribourg-Gottéron 4:2

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Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

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Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

6061 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ruprecht/Gerber, Duc/Meusy.

Tore: 1. (0:37) Skinner (Andersson, Söderström) 1:0. 10. Nemeth (Sörensen, Richard) 1:1. 15. Schmid (Johnson, Sörensen/Powerplaytor) 1:2. 32. Skinner (Sylvegard, Hofer/Powerplaytor) 2:2. 58. Sylvegard (Söderström, Skinner/Powerplaytor) 3:2. 60. (59:55) Andersson (Hofer) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 10mal 2 Minuten gegen

Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Haas; Bertschy.

Biel: Säteri; Söderström, Zryd; Burren, Iakovenko; Trutmann, Aeschbach; Stampfli; Sylvegard, Andersson, Skinner; Vermin, Jonah Neuenschwander, Sever; Hofer, Haas, Zwerger; Sablatnig, Cajka, Bärtschi; Cattin.

Fribourg-Gottéron: Waeber; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Johnson, Nemeth; Jecker; Bertschy, Schmid, Dorthe; Sörensen, De la Rose, Richard; Hedlund, Taibel, Marchon; Nicolet, Walser, Etter; Cecekovas.

Bemerkungen: Biel ohne Rajala (überzähliger Ausländer) und Grossmann (verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Borgström, Glauser und Reber (alle verletzt). Fribourg-Gottéron von 39:59 bis 40:00 und 58:14 bis 59:55 ohne Torhüter.

HC Lugano – Genf-Servette 6:3

Bericht folgt.

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Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Lugano - Genève-Servette 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

5434 Zuschauer. - SR Lemelin/Hungerbühler, Cattaneo/Gurtner.

Tore: 4. (3:16) Puljujärvi (Saarijärvi, Vesey/Powerplaytor) 0:1. 5. (4:52) Bertaggia (Marco Zanetti) 1:1. 22. Thürkauf 2:1. 28. Verboon (Vesey/Unterzahltor!) 2:2. 32. Canonica (Fazzini, Sanford) 3:2. 38. Manninen (Puljujärvi/Unterzahltor!) 3:3. 50. Lycksell 4:3. 59. (58:31) Kupari (Dahlström) 5:3 (ins leere Tor). 60. (59:07) Thürkauf (Innala) 6:3 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Rod.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Thomson, Jesper Peltonen; Guebey; Fazzini, Sanford, Canonica; Olsson, Thürkauf, Lycksell; Aleksi Peltonen, Kupari, Innala; Marco Zanetti, Tanner, Bertaggia; Morini.

Genève-Servette: Charlin; Rutta, Untersander; Saarijärvi, Le Coultre; Karrer, Henauer; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Vesey; Praplan, Verboon, Kneubuehler; Ignatavicius, Nicolas Müller, Rod; Miranda, Jooris, Hischier; Lemyre.

Bemerkungen: Lugano ohne Shore (überzähliger Ausländer), Henry und Simion (beide verletzt), Genève-Servette ohne Bozon, Chanton und Granlund (alle verletzt). Genève-Servette von 58:13 bis 59:07 ohne Torhüter.

HC Ajoie – Ambri-Piotta 2:3nP

Historisches verpasste der HC Ajoie in Pruntrut nur knapp. Die Jurassier haben noch nie das erste Spiel einer Saison in der obersten Liga gewinnen können. Gegen Ambri-Piotta führte Ajoie bis zur 57. Minute mit 2:1, verlor aber noch 2:3 nach Penaltyschiessen. Ajoie und Ambri belegten letzte Saison nach der Qualifikation die letzten beiden Plätze.

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Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Erwarte

Ajoie - Ambri-Piotta 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) n.P.

Pruntrut. - 3888 Zuschauer. - SR Kaukokari/Piechaczek, Allenspach/Humair.

Tore: 22. Schnarr 0:1. 40. (39:30) Tanus (Turkulainen/Powerplaytor) 1:1. 48. Turkulainen (Tanus, Pilet) 2:1. 57. Joly (Müller, Kodytek) 2:2.

Penaltyschiessen: Järventie 0:1, Carr 1:1; Joly -, Turkulainen -; Schnarr 1:2, Devos -; De Luca -, Tanus -; Müller 1:3. -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Anttoni Honka; De Luca.

Ajoie: Keller; Anttoni Honka, Zgraggen; Julius Honka, Fey; Kellenberger, Berthoud; Pilet; Turkulainen, Tanus, Nättinen; Robin, Smirnovs, Carr; Sopa, Devos, Cormier; Wick, Diem, Gerber; Cavalleri.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Heed, Worge Kreü; Dario Wüthrich, Pezzullo; Isacco Dotti, Zaccheo Dotti; Häfliger; De Luca, Schnarr, Järventie; Joly, Heim, Müller; Muggli, Kodytek, Borradori; Grassi, Manix Landry, Lukas Landry; Bosson.

Bemerkungen: Ajoie ohne Horak (verletzt), Ambri-Piotta ohne Bachmann, Terraneo und Virtanen (alle verletzt). (abu/sda)