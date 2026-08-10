Noè Ponti zieht an den Europameisterschaften in Paris über 50 m Delfin souverän in den Final ein. Der Tessiner überzeugte mit einer Zeit von 22,53. Damit übertrifft er seine Zeit von den Vorläufen am Montagmorgen, als er die 50 m in 22,69 Sekunden schwamm, deutlich.
Der Final in der Disziplin, in der Ponti an den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur Silber gewonnen hat, findet am Dienstagabend um kurz nach 18:30 Uhr statt. (abu/sda)
Der Final in der Disziplin, in der Ponti an den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur Silber gewonnen hat, findet am Dienstagabend um kurz nach 18:30 Uhr statt. (abu/sda)