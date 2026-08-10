Simon Ehammer steht im Weitsprung-Final vom Dienstagabend. Bild: keystone

Ehammer im Weitsprung-Final – weitere Schweizerinnen schaffen's in 100-m-Halbfinals

Simon Ehammer ist wieder fit und kämpft am Dienstagabend im Final der Weitspringer um eine Medaille. Das sind die weiteren Fakten des ersten Wettkampftages an der EM in Birmingham.

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Weitsprung Männer

Simon Ehammer steht im Weitsprung-Final vom Dienstagabend. Der Appenzeller landete in der Qualifikation bei 8,10 m.

Bei stark wechselnden Winden traf Ehammer bei seinem ersten Versuch den Balken perfekt. Damit blieb ihm das Zittern erspart. Denn die folgenden zwei Versuche übertrat er. Ich bin sehr zufrieden», sagte er danach – auch wenn ihn der misslungene dritte Versuch sichtlich ärgerte.

Die Freude über die geglückte Qualifikation war Ehammer deutlich anzumerken. Er betonte, dass ihm der Rückenwind das Springen zusätzlich erleichtert habe, und schob nach: «Ich lebe vom Publikum und wenn sie für mich anklatschen.»

Simon Ehammer steht mit seinem Sprung im Weitsprung-Final vom Dienstagabend. Video: SRF

Im Fall des Schweizers interessierte primär die Frage, ob er seine vor einem Monat erlittene Zerrung im hinteren Oberschenkel vollständig auskurieren konnte. Von aussen macht es den Anschein, dass dies der Fall ist. Ehammer schonte sich nicht, nahm dreimal Anlauf, von einem Handicap war nichts zu sehen. Beim Italiener Mattia Furlani hingegen sieht es nicht gut aus. Der Weltmeister und Olympia-Dritte, der diese Saison stets mit Verletzungen zu kämpfen hatte, brach die Qualifikation ab.

Im Kampf um die Medaillen wird Ehammer gleichwohl einen Exploit benötigen. Als Favorit gilt der Titelverteidiger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland. Auch ein paar weitere Athleten haben Weiten von über 8,30 m in den Beinen.

Kugelstossen Frauen

Miryam Mazenauer im Kugelstossen blieb mit 16,55 m rund einen Meter unter ihrer Bestleistung und verpasste den Final der Top 12 vom Montagabend deutlich. 17,62 m wären erforderlich gewesen.

Miryam Mazenauer verpasst den Final der Top 12. Bild: keystone

Kugelstossen Männer

Jepthé Vogel (18,15 m) und Stefan Wieland (18,61) scheiterten mit der Kugel und konnten sich ebenfalls nicht für den Final qualifizieren.

400-m-Lauf Männer

Von den Schweizer 400-m-Läufern, die an den nationalen Meisterschaften gar Trials bestritten, überzeugte einzig Lionel Spitz mit dem Halbfinal-Vorstoss. Der Zürcher erreichte in 45,70 Sekunden den sechstbesten Wert ausserhalb der Top 12, die für die Halbfinals vom Dienstag gesetzt sind. Ricky Petrucciani (46,14) und Haydn Brotschi (46,89) scheiterten deutlich.

Lionel Spitz läuft in den Halbfinal. Video: SRF

400-m Hürden Frauen

Auch in den Halbfinals steht Lena Wernli über 400 m Hürden.

800-m-Lauf Männer

Die 800-m-Läufer Ivan Pelizza (1:49,24) und Roman Wipfli (1:46,52) schieden in den Vorläufen aus.

100-m-Lauf Frauen

Salomé Kora und Nathacha Kouni stehen am Montagabend in den Halbfinals über 100 m. Die Zeiten von 11,19 (RW 1,8 m/s) und 11,31 (Windstille) reichten. Die Top 12 der Saisonbestenliste, unter ihren Géraldine Di Tizio-Frey, greifen als Gesetzte erst ab den Halbfinals ins Geschehen ein. (car/sda)