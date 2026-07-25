Erstmals in diesem Jahr steht beim Grand Prix von Ungarn kein Mercedes auf der Pole-Position. Weltmeister Lando Norris startet im McLaren vor Lewis Hamilton ins Rennen vom Sonntag. Buchstäblich in letzter Sekunde sicherte sich der Weltmeister Lando Norris im McLaren die Pole-Position. Er verdrängte Lewis Hamilton im Ferrari um zwölf Tausendstelsekunden. Für Hamilton wäre es die erste Pole seit seinem Wechsel zu Ferrari gewesen. Den 3. Platz holte sich Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc. WM-Leader Antonelli reichte es nur zum 4. Rang, dessen Mercedes-Teamkollege Russell sogar nur zur vierten Startreihe.
Intakte Chancen auf den ersten Punktgewinn in diesem Jahr verschaffte sich auf dem engen Rundkurs, der das Überholen schwierig macht, Nico Hülkenberg. Der Deutsche vom Sauber-Nachfolgeteam Audi qualifizierte sich für das Q3 und geht am Sonntag (15.00 Uhr) von Startplatz 10 ins Rennen. Auf Norris büsste Hülkenberg knapp 1,5 Sekunden ein. Gabriel Bortoleto im zweiten Audi schaffte es auf Position 14. (riz/sda)
Intakte Chancen auf den ersten Punktgewinn in diesem Jahr verschaffte sich auf dem engen Rundkurs, der das Überholen schwierig macht, Nico Hülkenberg. Der Deutsche vom Sauber-Nachfolgeteam Audi qualifizierte sich für das Q3 und geht am Sonntag (15.00 Uhr) von Startplatz 10 ins Rennen. Auf Norris büsste Hülkenberg knapp 1,5 Sekunden ein. Gabriel Bortoleto im zweiten Audi schaffte es auf Position 14. (riz/sda)