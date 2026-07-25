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Chat-Futter: Kann man ihn buchen? Haaland rudert auch an Hochzeiten

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Kann man ihn buchen? Haaland rudert jetzt auch an Hochzeiten

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
25.07.2026, 16:2125.07.2026, 16:21
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Haaland führt das Rudern an der Hochzeit von Donnarumma an

Wohin nimmt ein Däne den Stanley Cup? Natürlich ins Legoland!

[NHL] Frederik Andersen is building a pretty great day with the Stanley Cup
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u/DecentLurker96 in
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Dieser Platzsturm ging gründlich schief

Wahnsinn, wie sich Davidovich Fokina diesen Punkt erkämpft
Alejandro Davidovich Fokina hat im Wimbledon-Achtelfinal in fünf Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime verloren – dabei aber womöglich für das grosse Highlight des Turniers gesorgt:
Bencic scheidet an Wimbledon nach Satzführung aus – Djokovic kämpft sich in Viertelfinal
Hecht holt am Openair St.Gallen die Cuphelden des FCSG auf die Bühne
Rund um den Cupfinal haben die Fans des FC St.Gallen den Hecht-Hit «Mon Amour» umgedichtet. Nun hat die Band beim Openair St.Gallen die Spieler des Cupsiegers auf die Bühne geholt:

Zehntausende FCSG-Fans feiern ihre Cuphelden – dann kommt Hüppis nächste Ansage
Stell dir vor, du bist NBA-Champion und wirst fast von der Meisterfeier geworfen
Tyler Kolek ist kein Star bei den New York Knicks. Trotzdem kam er in dieser Saison inklusive Playoffs in insgesamt 70 Spielen zum Einsatz und trug damit auch einen (kleinen) Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Auf der Meisterfeier wurde er vom Sicherheitspersonal dennoch für einen Fan gehalten. Kolek nahm es aber mit Humor und schrieb danach auf X: «Ich schwöre, dass ich Teil des Teams bin.»
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