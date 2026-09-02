Diederwird zur Beute von. Der Franzose setzt sich bei der Sprintankunft in Elche de la Sierra durch und feiert im Alter von 24 Jahren den grössten Sieg seiner Karriere. Auf dem welligen Profil durch die Ausläufer der Sierra de Alcaraz hatte sich im Süden Spaniens eine siebenköpfige Ausreissergruppe abgesetzt. Im Finale wurde diese jedoch vom Feld gestellt. Zu den Ausreissern gehörte mit Fabian Weiss auch einer der drei Schweizer des Teams Tudor.Auf dem ansteigenden letzten Kilometer nach Elche de la Sierra hatte schliesslich Bastien Tronchon die besten Beine. Der Franzose setzte sich im Sprint des Feldes vor dem Dänen Magnus Cort und dem Belgier Thibau Nys durch. Wout van Aert, der Träger des grünen Punktetrikots, musste sich mit Rang 4 begnügen. Stefan Küng belegte als bester Schweizer den 23. Rang.Im Kampf um den Gesamtsieg brachte das erste Teilstück nach dem Ruhetag keine Veränderungen. Enric Mas erreichte das Ziel wie seine ärgsten Konkurrenten mit dem Feld und verteidigte das rote Leadertrikot nach dem Ausfall von Tadej Pogacar am Samstag erfolgreich. (riz/sda)