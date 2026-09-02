Carlos Queiroz macht als Nationaltrainer von Ghana nun doch weiter. Der Portugiese kommt auf seinen Entscheid zurück, das Amt niederzulegen.
Der 73-jährige Queiroz hatte im Juli nach dem Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinal gegen Kolumbien seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nun einigte er sich mit der Verbandsspitze auf eine Fortführung seiner Tätigkeit, die er erst im April als Nachfolger von Otto Addo begonnen hatte. (riz/sda/dpa)
Der 73-jährige Queiroz hatte im Juli nach dem Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinal gegen Kolumbien seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nun einigte er sich mit der Verbandsspitze auf eine Fortführung seiner Tätigkeit, die er erst im April als Nachfolger von Otto Addo begonnen hatte. (riz/sda/dpa)