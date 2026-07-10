Die ehemalige kanadische Nationaltrainerin und fünffache NCAA-Meistertrainerin Shannon Miller übernimmt das Schweizer Frauen-Nationalteam per 1. August 2026 und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. Cyndy Kenyon wird Head Coach der U18 Frauen, Sarah Forster übernimmt die U16 Frauen als Cheftrainerin.
Zuletzt war Miller bis Dezember 2018 als Head Coach der Calgary Inferno tätig. Nun übernimmt sie die Verantwortung für das Schweizer Frauen-Nationalteam und wird Nachfolgerin von Colin Muller. (abu)
Zuletzt war Miller bis Dezember 2018 als Head Coach der Calgary Inferno tätig. Nun übernimmt sie die Verantwortung für das Schweizer Frauen-Nationalteam und wird Nachfolgerin von Colin Muller. (abu)