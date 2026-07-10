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Sportnews-Ticker: Reto Berra tritt aus der Hockey-Nati zurück

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Berra tritt aus der Hockey-Nati zurück +++ Klotens Steiner fällt aus

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.07.2026, 11:0710.07.2026, 11:07
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11:17
Die ehemalige kanadische Nationaltrainerin und fünffache NCAA-Meistertrainerin Shannon Miller übernimmt das Schweizer Frauen-Nationalteam per 1. August 2026 und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. Cyndy Kenyon wird Head Coach der U18 Frauen, Sarah Forster übernimmt die U16 Frauen als Cheftrainerin.

Zuletzt war Miller bis Dezember 2018 als Head Coach der Calgary Inferno tätig. Nun übernimmt sie die Verantwortung für das Schweizer Frauen-Nationalteam und wird Nachfolgerin von Colin Muller. (abu)


Reto Berra tritt aus der Nati zurück
Nationalgoalie Reto Berra hat sich entschieden aus der Eishockey-Nationalmannschaft zurückzutreten. «Nach 12 Weltmeisterschaften, 3 Olympischen Spielen und unzähligen unvergesslichen Momenten, ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen», schreibt der 39-Jährige auf Instagram. Die Heim-WM sei der perfekte Abschluss gewesen und es sei Zeit, den jüngeren Torhütern den Platz frei zu machen.

In der National League läuft Reto Berra ab September für den EHC Kloten auf. Sein Vertrag bei den Zürchern läut bis 2028. (abu)


Steiner mit Achillessehnenriss
Der EHC Kloten muss in den kommenden Monaten auf Verteidiger Nicholas Steiner verzichten. Der 35-Jährige hat sich gemäss Klubmitteilung einen Riss der Achillessehne zugezogen und wurde bereits operiert.

Die Verantwortlichen reagierten auf den langfristigen Ausfall und verpflichteten Dominik Schlumpf. Der 35-jährige Verteidiger stösst für eine Saison vom EV Zug zum EHC Kloten. (abu/sda)
Torstein Träen muss aufgeben
Nach seinem Sturz während der 6. Etappe der Tour de France muss Torstein Träen verletzt aufgeben. Der Norweger, der während zwei Tagen das Maillot jaune getragen hatte, fuhr zwar noch ins Ziel. Nun musste der 30-Jährige die Rundfahrt wegen mehreren Rippenbrüchen und einer Gehirnerschütterung jedoch abbrechen, wie sein Team Uno-X Mobility mitteilte.

Träen übernahm auf der 4. Etappe überraschend das Maillot jaune des Gesamtführenden von Topfavorit Tadej Pogacar. Er trug es zwei Tage. (nih/sda/dpa)


Wieder tschechische Siegerin in Wimbledon
Karolina Muchova und Linda Noskova stehen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Final. Damit wird es beim Rasenklassiker zum dritten Mal in vier Jahren eine tschechische Siegerin geben.

Die Weltranglisten-Neunte Muchova (Bild) setzte sich nach 2:38 Stunden im Match-Tiebreak des Entscheidungssatzes 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) gegen Coco Gauff durch. Bei 4:4 hatte sie noch zwei Breakchancen der Amerikanerin abgewehrt – und im Tiebreak hatte Gauff einen Matchball auf dem Schläger, der fast nicht zu verpassen war.

Landsfrau Noskova setzte sich gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk 6:4, 6:4 durch. Für die 21-Jährige ist es der erste Major-Final. Noskova zeigte sich nervenstärker und solider als Kostjuk, die in beiden Sätzen ihren Aufschlag zum 4:6 abgab. (ram/sda)
Sprint-Wunderkind Gout Gout schwer verletzt
Australiens Sprint-Ausnahmetalent Gout Gout muss seine Saison aufgrund einer schweren Verletzung vorzeitig beenden. Der 18-Jährige zog sich im Training in Brisbane einen Teilriss der Sehne am linken Oberschenkel zu. Damit werde er nicht bei der U20-WM im nächsten Monat in Eugene starten können, teilte Gout Gout auf Instagram mit.

Gout Gout gilt in der Leichtathletik-Szene als Wunderkind. Er wird wegen seines Laufstils, seiner schlaksigen Figur, seiner Posen und vor allem wegen seiner schnellen Zeiten mit Sprint-Legende Usain Bolt verglichen. (car/sda/dpa)


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