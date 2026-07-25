Beim ersten von zweiinverpassten die Schweizer die Podestplätze. Als bester des Trios klassierte sichimVon Position 2 aus gestartet, fehlten dem 39-Jährigen in seinem Mahindra am Ende knapp sechs Sekunden auf das Podest. Sébastien Buemi (14.) und Nico Müller (18.) klassierten sich ausserhalb der Punkteränge, wobei vor allem Müller ein Rennen zum Vergessen erlebte. Der Porsche-Pilot, der von Startposition 4 ins Rennen ging, kollidierte in der ersten Runde mit Antonio Felix Da Costa und hatte in der Folge keine Chance mehr auf ein gutes Resultat. Der Berner war bereits am Freitag im Training gecrasht.Nach einem Überholmanöver in der letzten Runde siegte der Brite Dan Ticktum vor seinem Landsmann Jake Dennis und dem Neuseeländer Nick Cassidy. Dessen Landsmann Mitch Evans (4.) übernahm die Führung in der Gesamtwertung vor dem Deutschen Pascal Wehrlein, der nach einem Crash ohne Punkte blieb.(riz/sda)