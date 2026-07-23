Er brachte den Sieg: Tom Gaal feiert das entscheidende Tor zum 2:1-Erfolg des FCSG: Bild: keystone

FCSG gelingt Coup gegen Benfica im Quali-Hinspiel – Sion mit Remis in Belarus

St. Gallen darf nach dem Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Benfica Lissabon weiter von der Europa League träumen. Die Ostschweizer bezwingen das portugiesische Schwergewicht zuhause 2:1.

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St.Gallen – Benfica 2:1

Tom Gaal avancierte in der 80. Minute zum Matchwinner. Der Innenverteidiger stieg nach einem Freistoss von Lukas Daschner im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball zum umjubelten Siegtreffer ins Netz.

Der Siegtreffer von Tom Gaal. Video: SRF

Zuvor hatte St. Gallen bereits in der ersten Halbzeit gezeigt, dass der Favorit verwundbar ist. Aliou Baldé brachte die Gastgeber nach 37 Minuten mit einem sehenswerten Abschluss aus spitzem Winkel in Führung und sorgte damit für die erste Gefühlseruption im ausverkauften Sitterstadion.

Benfica, letzte Saison mit dem zu Real Madrid zurückgekehrten José Mourinho an der Seitenlinie in der heimischen Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage im 3. Schlussrang, reagierte allerdings noch vor der Pause. Rafa Silva nutzte einen der wenigen gelungenen Angriffe der in der Vorbereitung noch nicht so weit fortgeschrittenen Portugiesen und glich zum 1:1 aus.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Über die gesamte Partie gesehen verdiente sich St. Gallen den Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maassen trat mutig auf, setzte Benfica mit intensivem Pressing zu und liess den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zwar vermehrt die Kontrolle, klare Chancen blieben aber selten. Goalie Lawrence Ati Zigi zeichnete sich mehrfach aus, unter anderem mit starken Paraden gegen gefährliche Abschlüsse der Portugiesen, die unter anderem ohne die dänische WM-Entdeckung Andreas Schjelderup antraten.

Trotz des grossen Erfolgs, der sich in der Klubhistorie nicht sehr weit hinter dem Sieg über Chelsea nach dem Meistertitel 2001 einreiht, bleibt Benfica im Rückspiel der Favorit. Mit dem 2:1-Heimsieg hat sich der Schweizer Cupsieger aber die Möglichkeit geschaffen, in Lissabon für eine europäische Überraschung zu sorgen.

St.Gallen - Benfica Lissabon 2:1 (1:1)

17'179 Zuschauer (ausverkauft). SR Pairetto (ITA).

Tore: 37. Baldé 1:0. 44. Rafa Silva 1:1. 80. Gaal 2:1.

St.Gallen: Ati Zigi; Gaal, Stanic (93. Ruiz), Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa (72. Frokaj), Stevanovic; Witzig (72. Hunziker), Baldé (72. Besio).

Benfica Lissabon: Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Figueiredo (66. Barrenechea), Manu Silva (84. Rego); Rafa Silva, Sudakow, Kaminski (66. Gouveia); Pavlidis (76. Ivanovic).

Bemerkungen: Benfica Lissabon u.a. ohne Schjelderup (Pause nach WM).

BATE – Sion 1:1

Der FC Sion verpasst zum Auftakt der neuen Saison den ersten Sieg, verschafft sich im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Conference League aber eine gute Ausgangslage fürs Weiterkommen. Die Walliser holen auswärts gegen die Belarussen von BATE Borissow ein 1:1.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Trotz drückender Überlegenheit geriet Sion in Borissows menschenleerem Exil im aserbaidschanischen Sumqayit nach einer Viertelstunde in Rückstand. In der 42. Minute glich Winsley Boteli auf Zuspiel von Rilind Nivokazi aus. Zuschauer waren wegen einer UEFA-Sanktion gegen Borissow keine zugegen. Unmittelbar vor dem Gegenstoss, der die Gäste ins Hintertreffen brachte, hatte ein Treffer von Boteli wegen einer Abseitsposition nicht gezählt.

Somit geht Sion in einer Woche mit intakten Chancen aufs Weiterkommen ins Rückspiel im Tourbillon. Der Gegner in der 3. Runde der Qualifikation, der zweitletzten vor der Ligaphase, wäre der Sieger des Duells zwischen Zimbru Chisinau aus Moldawien und dem FC Noah aus Armenien.

BATE Borissow - Sion 1:1 (1:1)

Sumkayit (AZE). Ohne Zuschauer (UEFA-Strafe). SR Savovic (MNE).

Tore: 16. Varaksa 1:0. 42. Boteli 1:1.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref (82. Rrudhani), Boteli (64. Lukembila), Surdez (64. Chipperfield); Nivokazi (76. Berdayes).

Lugano – Dukagjini 1:0

Lugano legte in seinem ersten Pflichtspiel der Saison vor, ist allerdings in einer Woche auswärts im Kosovo gefordert. Die Tessiner mussten sich im Hinspiel gegen Dukagjini, das mehr als 30 Jahre nach dem einzigen Meistertitel zum ersten Mal den kosovarischen Cup gewann, mit einem 1:0 begnügen. Renato Steffen erzielte den einzigen Treffer der Partie nach einer halben Stunde. Dabei wiesen die Luganesi mehr als 70 Prozent Ballbesitz und mehr als doppelt so viele Abschlüsse (24:12) vor.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Lugano - Dukagjini 1:0 (1:0)

SR Schimusik (BLR).

Tor: 31. Steffen 1:0.

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti, Mai, Papadopoulos; Cimignani (89. Pihlström), Bislimi, Grgic, Alioski (68. Moncada); Steffen, Dos Santos (79. Kendouci); Behrens (80. Bichsel).

Bemerkungen: 87. Rote Karte gegen Rexhaj (Dukagjini).

Vaduz – Atlètic d'Escaldes 4:0

Vaduz lancierte die Saison mit einem ungefährdeten Sieg. Der Super-League-Aufsteiger gewann das Hinspiel gegen den andorranischen Cupsieger Atlètic d'Escaldes zuhause 4:0. Mischa Eberhard eröffnete das Skore in der 11. Minute und erzielte nach 54 Minuten auch den zweiten Treffer. In den letzten zehn Minuten erhöhten Juan Cabrera und Dejan Sorgic.

Der liechtensteinische Cupsieger war gegen den Fünften der letzten «Primera Divisio» haushoch überlegen. Goalie Leon Valentin Schaffran musste in der ganzen Partie keinen einzigen Ball parieren. In der ersten Halbzeit verzeichneten die Gäste auch keinen einzigen Abschluss neben das Tor, in der zweiten dauerte es weitere gut 20 Minuten bis zum ersten.

Bild: keystone

Vaduz - Atlètic d'Escaldes 4:0 (1:0)

1403 Zuschauer. SR Muntean (MDA).

Tore: 11. Eberhard 1:0. 54. Eberhard 2:0. 80. Cabrera 3:0. 89. Sorgic 4:0.

Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer (79. Sawadogo); Hammerich (60. Cabrera), Mack, Eberhard (60. Stark); Dalipi; Akhalaia (8. Sorgic), Monsberger (80. Djokic). (nih/sda)