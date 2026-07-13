Der Schweizer Pitcher Fabio Bundi ist beim MLB-Draft in der 11. Runde an 325. Stelle gezogen worden. Die Miami Marlins haben den 22-jährigen Zürcher gedraftet, nachdem er zuletzt zwei Saisons für das Monterey Peninsula College absolviert hatte.
Bundi hat somit die Chance, der erste Schweizer seit Otto Hess 1902 zu werden, der in der MLB eingesetzt wird. Wie schwierig es ist, tatsächlich zum Zug zu kommen, zeigt sich jedoch an Dominic Scheffler, der seit 2023 den Cincinnati Reds angehört, seither aber noch nicht in der MLB zum Einsatz gekommen ist. Im vergangenen Jahr belegten Bundi und Scheffler mit der Schweizer Nationalmannschaft den 11. Rang an der EM. (riz/sda)
Bundi hat somit die Chance, der erste Schweizer seit Otto Hess 1902 zu werden, der in der MLB eingesetzt wird. Wie schwierig es ist, tatsächlich zum Zug zu kommen, zeigt sich jedoch an Dominic Scheffler, der seit 2023 den Cincinnati Reds angehört, seither aber noch nicht in der MLB zum Einsatz gekommen ist. Im vergangenen Jahr belegten Bundi und Scheffler mit der Schweizer Nationalmannschaft den 11. Rang an der EM. (riz/sda)