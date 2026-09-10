Die Schweiz steigerte sich im rumänischen Cluj-Napoca nach einem 0:6 zum Start in die Partie und brachte Frankreich, den Olympiasieger von Tokio 2021 und Paris 2024, in allen Sätzen in Bedrängnis. Im zweiten Durchgang besass das Team von Nationalcoach Juan Manuel Serramalera fünf Satzbälle. Beim dritten hatte die Schweiz Pech, dass der Punkt wegen einer Netzberührung von Alexander Lengweiler nicht zählte. Frankreich war vor allem in den entscheidenden Phasen eine Spur sicherer und glücklicher. (riz/sda)
Schweizer Volleyballer verlieren gegen den Olympiasieger +++ Cognat fällt wochenlang aus
Die Schweiz verliert zum EM-Start gegen den Olympiasieger
Die Schweiz steigerte sich im rumänischen Cluj-Napoca nach einem 0:6 zum Start in die Partie und brachte Frankreich, den Olympiasieger von Tokio 2021 und Paris 2024, in allen Sätzen in Bedrängnis. Im zweiten Durchgang besass das Team von Nationalcoach Juan Manuel Serramalera fünf Satzbälle. Beim dritten hatte die Schweiz Pech, dass der Punkt wegen einer Netzberührung von Alexander Lengweiler nicht zählte. Frankreich war vor allem in den entscheidenden Phasen eine Spur sicherer und glücklicher. (riz/sda)
Servette-Captain Cognat fällt wochenlang aus
Nationenwechsel von Alessandro Romano vollzogen
🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026
Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.
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Messi kauft sich in Spanien zweiten Fussballklub
Gemäss den Zuständigen des in der Nähe von Alicante im Südosten Spaniens beheimateten Vereins hat Messi «eine grundsätzliche Einigung mit den derzeitigen Eigentümern über den Erwerb der entsprechenden Anteile» erzielt. Finanzielle Details der Übernahme oder ein konkretes Datum für deren Abschluss wurden nicht genannt. Im vergangenen April hatte Messi bereits beim Viertligisten UE Cornella die Mehrheitsanteile übernommen. (abu/sda)
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Schweizerinnen treffen in Ungarn auf Israel
Die Partie findet in Mezökövesd statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitteilte. Die Israelinnen haben in jüngster Zeit wegen der schwierigen Sicherheitslage im eigenen Land einen Grossteil ihrer «Heimspiele» in Ungarn ausgetragen. Vier Tage später folgt für das Team von Nationaltrainer Rafel Navarro das Rückspiel in Sitten. (abu/sda)
Titelverteidiger Seattle startet mit Sieg in NFL-Saison
In der zweiten Halbzeit führte Ersatz-Quarterback Drew Lock die Seahawks aber noch zu einem Touchdown und zwei Field Goals, die Kicker Jason Myers verwandelte. Am Ende lag es jedoch vor allem an der einmal mehr hervorragenden Defensive, dass sich der Titelverteidiger 13:10 durchsetzte. Drei Interceptions unterliefen Patriots-Quarterback Drake Maye – unter anderem die spielentscheidende wenige Sekunden vor Schluss in der Endzone der Seahawks. (nih)
Kriens Luzern schlägt sich in Polen achtbar
In einer Woche trifft Kriens Luzern in der Innerschweiz auf Magdeburg. (nih/sda)
Matthew Brennans fünfter Streich an der Vuelta
Immer lauter wird deshalb die Forderung, dass der so formstarke Matthew Brennan doch auch an der Weltmeisterschaft in Kanada starten soll. Aber Brennan winkt ab. Er hat kein Interesse, denn «ich habe meine Ferien schon gebucht».
Geprägt wurde die Etappe von zwei Ausreissern, die sich sofort nach dem Start abgesetzt hatten. Der Franzose Enzo Paleni wurde erst 2800 m vor dem Ziel eingeholt. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich am Mittwoch nichts. Der Spanier Enric Mas nimmt 126 und 130 Sekunden Vorsprung mit ins Zeitfahren auf den Österreicher Felix Gall und den Slowenen Primoz Roglic. (nih/sda)
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Auch Konietzke fehlt St.Gallen lange
Burnout zwingt Overmars in die Knie
Der 53-jährige Overmars leidet an einem Burnout, wie er am Mittwoch bekanntgab. «Meine Energie ist völlig aufgebraucht. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs sehr gross ist», so Overmars. Er würde gerne weiter arbeiten, «sogar sehr gerne». Doch seine Gesundheit zwinge ihn zu einer Pause. (ram)
Amdouni beendet Durststrecke
Wrexham hat in den letzten Jahren durch die Publicity der prominenten Besitzer Ryan Reynolds und Rob McElhenney und den sportlichen Aufstieg aus der fünfthöchsten Liga internationale Bekanntheit erlangt. (riz/sda)
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