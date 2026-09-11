klar17°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Nora Meister holt drittes Paralympics-Gold

Sport-News

Meister holt drittes Paralympics-Gold +++ Mas verteidigt Vuelta-Führung

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
11.09.2026, 15:5411.09.2026, 20:56
Schicke uns deinen Input
avatar
Nora Meister mit dem dritten Gold-Streich
Nora Meister sorgt an den Para-Schwimm-Europameisterschaften in Kocaeli für einen goldenen Abschluss aus Schweizer Sicht. Die Aargauerin kürt sich auch über 50 m Crawl zur Europameisterin. Nach einmal Silber und zweimal Gold gewann Nora Meister an den kontinentalen Titelkämpfen im Nordwesten der Türkei ihre vierte Medaille. Damit kommt sie auf dieselbe Ausbeute wie an der EM 2024. (cpf/sda)


Mas verteidigt Vuelta-Führung
Der Spanier Enric Mas verteidigt seine Führung im Gesamtklassement in der 19. Etappe der Vuelta mit Bergankunft erfolgreich. Den Sieg im mit 210,8 Kilometern längsten Teilstück dieser 81. Spanien-Rundfahrt sicherte sich der Ire Eddie Dunbar. (cpf/sda)
Schweizer Beachsoccer-Nati steht im EM-Halbfinal
Erfolg für die Schweizer Beachsoccer. Die Nationalmannschaft gewinnt im dritten Gruppenspiel gegen Belarus knapp mit 7:6 und beendet die Gruppenphase mindestens auf dem zweiten Platz. Kurz vor Schluss führten die Belarussen zwar noch mit 5:6, aber die Schweizer drehten die Partie innert 40 Sekunden dank Treffern von Hodel und Jérôme Knöpfli.

Am Samstag findet bereits der Halbfinal statt. Die Schweiz wird im italienischen Viareggio entweder auf Dänemark oder Gastgeber Italien treffen. Die Frauen-Nati ist nach einer 2:7-Niederlage gegen Portugal in der Gruppenphase ausgeschieden. (riz)
Nationaltrainer Schönbeck tritt nach WM zurück
Johan Schönbeck tritt nach der WM im Finnland als Nationaltrainer der Schweizer Unihockey-Männer zurück. Damit wird im Dezember die Amtszeit des Schweden nach vier Jahren enden. Schönbeck will sich in Zukunft vermehrt der Familie widmen, die derzeit in Växjö lebt. Zudem liess er per Communiqué durchblicken, dass ihm die Arbeit mit einem Klub eher behagt. (nih/sda)


Küng verlässt Vuelta zugunsten der WM-Vorbereitung
Der Radprofi Stefan Küng beendete die Vuelta vorzeitig. Der Thurgauer will sich optimal auf die Weltmeisterschaften in Montreal vorbereiten, wie sein Schweizer Team Tudor am Freitag mitteilte.

Küng hatte am Donnerstag das Zeitfahren gewonnen, den Kräfteverschleiss auf den zwei entscheidenden Bergetappen vom Freitag und Samstag will er sich ersparen. In Montreal wird der 32-Jährige im Einzelzeitfahren, in der Mixed-Staffel und im Strassenrennen antreten. Die Titelkämpfe beginnen am 20. September. (nih/sda)
2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta
2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta
Kevin Fiala nochmals operiert
Nach seiner schweren Beinverletzung bei den Olympischen Spielen in Mailand musste der Schweizer NHL-Stürmer Kevin Fiala noch einmal operiert werden. Wie die Los Angeles Kings mitteilen, stehe die Prozedur im Zusammenhang mit der ursprünglichen Verletzung. Fiala werde damit den Start des Trainingscamps, das in exakt einer Woche beginnt, verpassen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch nicht bekannt und hängt vom Heilungsprozess ab. (abu)
Silvana Tirinzoni wird Nationaltrainerin in Südkorea
Silvana Tirinzoni hat wenige Monate nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport eine neue Aufgabe. Die 47-jährige Schweizerin übernimmt als Cheftrainerin die südkoreanischen Curling-Nationalmannschaften.

Dies geht aus einem Instagram-Post von koreacurling hervor. Demnach hat Tirinzoni ihre neue Tätigkeit am 1. September aufgenommen, nachdem die nötigen Formalitäten abgeschlossen worden waren. Gemäss der Tageszeitung «The Chosun Daily» wird sie ab der Saison 2026/27 alle Nationalmannschafts-Kategorien betreuen, darunter die Vierer-Teams der Männer und Frauen sowie das Mixed-Doppel. (nih/sda)
Mutter von BVB-Jungstar Karetsas gibt Update
Beim Champions-League-Spiel gegen Villarreal sorgte Konstantinos Karetsas bei allen BVB-Fans für einen Schreckmoment. Nach weniger als einer halben Stunde griff sich der 18-jährige Grieche an die Brust, ging zu Boden und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Die Kreislaufbeschwerden seien wohl auf Dehydrierung zurückzuführen gewesen, erklärte seine Mutter nun der belgischen Zeitung Het Niewusblad. Karetsas konnte das Spital nun verlassen.

BVB-Sportdirektor Ole Book gab bereits am gestrigen Donnerstag ein Update. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen», erklärte Book. Prognosen werde es erst nach den weiterführenden Untersuchungen geben. «Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein.»

Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga am Samstag Aufsteiger Paderborn. Das Ziel wird der dritte Sieg im dritten Ligaspiel sein – auch ohne den Neuzugang von Genk. (nih)
Rams starten mit Pleite in NFL-Saison
Die Los Angeles Rams gehen als grösster Favorit in die Saison der American-Football-Liga NFL. Zum Auftakt musste das Team um Quarterback Matthew Stafford gegen die San Francisco 49ers aber gleich mal einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den Rivalen, gegen den die Rams in der Vergangenheit schon häufig Probleme hatten, unterlag Los Angeles in Melbourne 7:27. Während 49ers-Quarterback Brock Purdy drei Touchdown-Pässe warf, gelang den Rams nur ein Touchdown durch Runningback Kyren Williams. (nih)
OK-Präsident der Winterspiele 2030 zurückgetreten
Nach anhaltenden Querelen ist der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich, Edgar Grospiron, von seinem Amt zurückgetreten. Das Exekutivbüro der Winterspiele habe den Entscheid Grospirons zur Kenntnis genommen, teilte das Organisationskomitee mit.

Über längere Zeit hatten interne Streitigkeiten und Personalquerelen dem Organisationskomitee zu schaffen gemacht. Im Februar war Generaldirektor Cyril Linette wegen Meinungsverschiedenheiten mit Grospiron zurückgetreten. Grospirons Rücktritt folgt auf das Ausscheiden von drei anderen Führungskräften aus dem zerstrittenen Organisationskomitee. Auf einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. September soll nun die Übergangszeit bis zur Ernennung eines neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin für die Winterspiele geregelt werden, hiess es. (riz/sda)






Die Schweiz verliert zum EM-Start gegen den Olympiasieger
Die Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft der Männer zeigt zum Auftakt der Europameisterschaft gegen den Olympiasieger eine starke Leistung. Einen Satzgewinn verpasst sie beim 23:25, 29:31, 21:25 gegen Frankreich nur knapp.

Die Schweiz steigerte sich im rumänischen Cluj-Napoca nach einem 0:6 zum Start in die Partie und brachte Frankreich, den Olympiasieger von Tokio 2021 und Paris 2024, in allen Sätzen in Bedrängnis. Im zweiten Durchgang besass das Team von Nationalcoach Juan Manuel Serramalera fünf Satzbälle. Beim dritten hatte die Schweiz Pech, dass der Punkt wegen einer Netzberührung von Alexander Lengweiler nicht zählte. Frankreich war vor allem in den entscheidenden Phasen eine Spur sicherer und glücklicher. (riz/sda)


Servette-Captain Cognat fällt wochenlang aus
Servette muss für längere Zeit auf seinen Captain Timothé Cognat verzichten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen St. Gallen bei einem Zusammenprall mit dem Gäste-Torhüter Lawrence Ati Zigi am Bein verletzt. Wie der Tabellenletzte der Super League mitteilte, fällt der Franzose vier bis sechs Wochen aus. Die genaue Art der Verletzung wurde nicht kommuniziert. (riz/sda)


Nationenwechsel von Alessandro Romano vollzogen
Der Nationenwechsel von Alessandro Romano ist offiziell. Der Winterthurer läuft künftig nicht mehr für die Schweiz, sondern für Italien auf. Dies wurde bei der zuständigen FIFA-Behörde offiziell so registriert. Sämtliche Nachwuchsstufen hat Romano noch in der Schweizer Nati durchlaufen. Romano steht derzeit bei Serie-A-Team Cagliari unter Vertrag. In 3 Spielen hat der defensive Mittelfeldspieler ein Tor erzielt. (abu)

Messi kauft sich in Spanien zweiten Fussballklub
Lionel Messi kauft sich einen zweiten Fussballklub in Spanien. Der 39-jährige Argentinier wird Mehrheitsaktionär beim Zweitligisten CD Eldense.

Gemäss den Zuständigen des in der Nähe von Alicante im Südosten Spaniens beheimateten Vereins hat Messi «eine grundsätzliche Einigung mit den derzeitigen Eigentümern über den Erwerb der entsprechenden Anteile» erzielt. Finanzielle Details der Übernahme oder ein konkretes Datum für deren Abschluss wurden nicht genannt. Im vergangenen April hatte Messi bereits beim Viertligisten UE Cornella die Mehrheitsanteile übernommen. (abu/sda)

Schweizerinnen treffen in Ungarn auf Israel
Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet das Hinspiel in der ersten Playoff-Runde für die WM 2027 gegen Israel am Freitag, 9. Oktober, wie erwartet in Ungarn.

Die Partie findet in Mezökövesd statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitteilte. Die Israelinnen haben in jüngster Zeit wegen der schwierigen Sicherheitslage im eigenen Land einen Grossteil ihrer «Heimspiele» in Ungarn ausgetragen. Vier Tage später folgt für das Team von Nationaltrainer Rafel Navarro das Rückspiel in Sitten. (abu/sda)

Titelverteidiger Seattle startet mit Sieg in NFL-Saison
Zum Auftakt der neuen NFL-Saison kam es direkt zur Neuauflage des Super-Bowl-Duells. Und auch dieses Mal setzten sich die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch. Anders als im Endspiel vom Februar, als Seattle 29:13 gewann, war es dieses Mal aber eine äusserst knappe Partie. Die Seahawks-Offensive hatte nach der frühen Verletzung von Quarterback Sam Darnold lange grosse Probleme, zur Pause führten die Patriots 7:0.

In der zweiten Halbzeit führte Ersatz-Quarterback Drew Lock die Seahawks aber noch zu einem Touchdown und zwei Field Goals, die Kicker Jason Myers verwandelte. Am Ende lag es jedoch vor allem an der einmal mehr hervorragenden Defensive, dass sich der Titelverteidiger 13:10 durchsetzte. Drei Interceptions unterliefen Patriots-Quarterback Drake Maye – unter anderem die spielentscheidende wenige Sekunden vor Schluss in der Endzone der Seahawks. (nih)
Kriens Luzern schlägt sich in Polen achtbar
Kriens Luzern, der Schweizer Handball-Meister, hält sich beim Debüt in der Champions League gut. Die Innerschweizer verlieren in Polen gegen Kielce mit 29:30. Der 30-jährige Marin Sipic (8 Tore aus 13 Abschlüssen) und der 27-jährige Jonas Schelker (7 aus 10) erzielten die meisten Goals für Kriens Luzern. Für Kielce erzielte Aleks Vlah (29) acht Tore.

In einer Woche trifft Kriens Luzern in der Innerschweiz auf Magdeburg. (nih/sda)

Matthew Brennans fünfter Streich an der Vuelta
Der Brite Matthew Brennan gewinnt in Sevilla auch die 17. Etappe der Vuelta. Für den Super-Sprinter ist es an seiner ersten «Grand Tour» schon der fünfte Etappensieg. Der 21-jährige Engländer übertrumpft damit den Italiener Fernando Gaviria, der als Debütant am Giro d'Italia vier Etappen gewonnen hat.

Immer lauter wird deshalb die Forderung, dass der so formstarke Matthew Brennan doch auch an der Weltmeisterschaft in Kanada starten soll. Aber Brennan winkt ab. Er hat kein Interesse, denn «ich habe meine Ferien schon gebucht».

Geprägt wurde die Etappe von zwei Ausreissern, die sich sofort nach dem Start abgesetzt hatten. Der Franzose Enzo Paleni wurde erst 2800 m vor dem Ziel eingeholt. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich am Mittwoch nichts. Der Spanier Enric Mas nimmt 126 und 130 Sekunden Vorsprung mit ins Zeitfahren auf den Österreicher Felix Gall und den Slowenen Primoz Roglic. (nih/sda)

Auch Konietzke fehlt St.Gallen lange
Neben Captain Lukas Görtler muss der FC St.Gallen für mehrere Wochen auch ohne Corsin Konietzke auskommen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zog sich im Training bei einem Zweikampf einen Bänderriss am linken Sprunggelenk zu, wie der Ostschweizer Klub mitteilte. (ram/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Murat Yakin schafft Klarheit und bindet diese beiden Doppelbürger an die Schweiz
Es ist eine Sorge, die den Schweizer Fussball seit Jahren begleitet: Wie gelingt es, die besten Doppelbürger für die Nati zu gewinnen? Nun macht Murat Yakin ernst. Der Nati-Trainer wird zwei Offensiv-Shootingstars für die Nations League aufbieten.
Aus Italien hören wir Wunderdinge über Alessandro Romano. Sions Winsley Boteli verblüfft mit der sagenhaften Quote von 12 Toren in ebenso vielen Partien. Und Alvyn Sanches orchestriert die YB-Offensive mit einer grossen Prise Magie.
Zur Story