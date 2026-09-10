Stefan Küng lässt sich nach seinem Sieg feiern. Bild: keystone

2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta

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Stefan Küng meldet sich nach seinem im Februar erlittenen Oberschenkelbruch definitiv zurück. Der Thurgauer feiert an der Vuelta im Zeitfahren der 18. Etappe seinen zweiten Sieg bei einer Grand Tour.

Auf dem 32,1 km langen Kurs durch Andalusien war Küng 2,27 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Brite Callum Thornley. Damit bescherte er dem Schweizer Team Tudor fünf Tage nach der Premiere durch Marco Brenner den zweiten Etappensieg an einer dreiwöchigen Rundfahrt. Leader bleibt Enric Mas (riz/sda)

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