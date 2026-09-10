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Stefan Küng feiert an der Vuelta 2. Etappensieg an einer Grand Tour

epa13158220 Swiss cyclist Stefan Kung of Tudor Pro Cycling Team celebrates on the podium after winning the seventh stage of the 83rd Tour de Pologne, a time trial over 12.5 km, in Wieliczka, Poland, 0 ...
Stefan Küng lässt sich nach seinem Sieg feiern.Bild: keystone

2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta

10.09.2026, 17:3410.09.2026, 17:40

Stefan Küng meldet sich nach seinem im Februar erlittenen Oberschenkelbruch definitiv zurück. Der Thurgauer feiert an der Vuelta im Zeitfahren der 18. Etappe seinen zweiten Sieg bei einer Grand Tour.

Auf dem 32,1 km langen Kurs durch Andalusien war Küng 2,27 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Brite Callum Thornley. Damit bescherte er dem Schweizer Team Tudor fünf Tage nach der Premiere durch Marco Brenner den zweiten Etappensieg an einer dreiwöchigen Rundfahrt. Leader bleibt Enric Mas (riz/sda)

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