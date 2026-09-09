Nora Meister
hat an den Para-Schwimm-Europameisterschaften
im türkischen Kocaeli
über 100 m Rücken in der Klasse S6 Gold
gewonnen. Die 23-jährige Aargauerin
setzte sich in 1:24,53 Minuten mit 4,88 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Verena Schott durch. Dritte wurde die Italienerin Emma Lancini.
Für Meister ist es nach Silber an den Europameisterschaften 2024 in Madeira über dieselbe Distanz der erste EM-Titel über 100 m Rücken. «Mit dem Wettkampfeinstieg bin ich zufrieden. Ich freue mich über das Resultat und auf die kommenden Rennen», sagte die Europameisterin nach ihrem Goldrennen.
Ebenfalls im Einsatz war Monique Schacher
. Die 51-Jährige belegte über 50 m Brust in der Klasse SB3
mit einer persönlichen Bestzeit von 1:05,71 Minuten den fünften Rang
. Gold ging an die Italienerin Monica Boggioni.
Am Dienstag stehen für das Schweizer Team die 100 m Crawl der Frauen in den Klassen S4 und S6 und die 50 m Rücken der Männer in der Klasse S5 auf dem Programm. Dabei starten Schacher und Meister über 100 m Crawl, Bastien Murith über 50 m Rücken. (hah/sda)