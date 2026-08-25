bedeckt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Alessandro Romano könnte für die Schweiz oder Italien spielen

Alessandro Romano of Cagliari Calcio celebrates after scoring during the Parma Calcio vs Cagliari Calcio match in the 1st round of the Serie A Enilive 2026-27 season at Ennio Tardini stadium in Parma, ...
Romanos Freude nach seinem ersten Tor für Cagliari am Samstag.bild: NurPhoto

Die Schweiz und Italien kämpfen um dieses Fussball-Juwel

Alessandro Romano hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Die Nati könnte davon profitieren – doch das Talent besitzt auch den italienischen Pass. Und die Squadra Azzurra scheint Interesse zu zeigen.
25.08.2026, 09:3025.08.2026, 09:30
Julien Caloz
Julien Caloz

Alessandro Romano war gleich in seinem ersten Spiel für Cagliari entscheidend. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte diesen Sommer auf Leihbasis mit Kaufpflicht von der AS Roma nach Sardinien. Am Samstag erzielte er auswärts in Parma ein Traumtor – das einzige der Partie. Und das vor den Augen von Roberto Mancini. Der italienische Nationaltrainer war eigens nach Parma gereist, um die jungen Talente des italienischen Fussballs zu beobachten. Und Alessandro Romano gehört eindeutig dazu.

Der moderne Linksfüsser im Mittelfeld zeichnet sich durch seine technischen Fertigkeiten, seine Spielübersicht und seine Fähigkeit aus, gegnerische Linien zu überspielen. Ausgebildet wurde er als Regisseur, also als tief stehender Spielmacher. Er kann aber auch weiter vorne agieren, weil er sich immer wieder in die Offensive einschaltet, in die letzten 30 Meter vorstösst und aus der Distanz abschliessen kann. Sein Treffer gegen Parma am Wochenende zeigte das eindrücklich.

Romanos Debüt für Cagliari

Video: YouTube/Serie A

Diese Qualitäten könnten bald auch auf internationaler Ebene Interesse wecken. Alessandro Romano stammt aus einer italienischen Familie und besitzt den Pass des Landes seiner Eltern. Er ist aber auch Schweizer, im Kanton Zürich geboren und dort aufgewachsen. Seine gesamte bisherige internationale Laufbahn absolvierte er denn auch mit den Nachwuchsauswahlen der Nati.

Sein Debüt für die U16 gab er am 21. September 2021 ausgerechnet gegen Italien – eine passende Pointe für den Doppelbürger. Danach spielte er für die U17, U18, U19 und zuletzt für die U20. Insgesamt kommt Romano, der mehrere dieser Auswahlen als Captain anführte, auf 34 Einsätze und 5 Tore für die Schweizer Nachwuchsteams. Da er aber noch nie für die A-Nationalmannschaft gespielt hat, kann er sich weiterhin zwischen der Nati und der italienischen Elf entscheiden.

Italien scheint das Talent allerdings sehr genau zu verfolgen. «Für welche Nationalmannschaft wird er sich entscheiden?», fragte die «Gazzetta dello Sport» am Montagmorgen. Die Zeitung widmet dem jungen Talent, das beim FC Winterthur gespielt hatte, bevor es mit nur 16 Jahren in den Nachwuchs der AS Roma wechselte, eine ganze Seite.

Die italienische Sportzeitung erinnert daran, dass Roberto Mancini künftig verstärkt auf junge Spieler setzen will. Sie geht davon aus, dass der Trainer wohl bereits den «Kampf» um dieses «neue Phänomen» eröffnet hat. Die kommenden Wochen könnten deshalb entscheidend werden. Murat Yakin könnte Alessandro Romano für den Zusammenzug Ende September aufbieten. Dann stehen mehrere Spiele gegen Nordmazedonien (zweimal), Schottland und Slowenien auf dem Programm. Sollte Roberto Mancini dasselbe für die Partien der Squadra Azzurra gegen Belgien, die Türkei (zweimal) und Frankreich tun, könnte der junge Doppelbürger schon bald vor einer ebenso prestigeträchtigen wie schwierigen Entscheidung stehen.

Fussballer zieht zum Jubeln das Trikot aus – und ein Gegner klaut es ihm 🤷🏻‍♂️
Chat-Futter
Fussballer zieht zum Jubeln das Trikot aus – und ein Gegner klaut es ihm 🤷🏻‍♂️
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Winterthur Fans belagern ein ganzes Schiff
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lukas der Lokomotivführer
25.08.2026 09:49registriert Juni 2019
Falls er gerne mal eine WM spielen würde, dürfte der Entscheid nicht allzu schwer fallen 😎
401
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bruno.is.back
25.08.2026 09:54registriert März 2022
Das Verrückte ist, dass es inzwischen gar nicht mal mehr so ein klarer / einfacher Entscheid ist. Zeigt, wie weit wir im Fussball gekommen sind.
230
Melden
Zum Kommentar
13
Die fast wahre Geschichte zur Meldung «Archäologen mit neuen Erkenntnissen zum Hardturm»
An einem stinknormalen Montag muss die Geschichte der Stadt Zürich womöglich umgeschrieben werden. Grund dafür sind Grabungen von Archäologen.
Mit diesem Titel hat die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmittag eine Meldung an ihre Kunden versandt:
Zur Story