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Sportnews-Ticker: Siebenkämpferin Annik Kälin fulminant über die Hürden

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Kälin fulminant über die Hürden +++ Maple Leafs machen McKenna zum Nummer-1-Pick

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
27.06.2026, 15:0627.06.2026, 15:06
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Kälin fulminant über die Hürden
Annik Kälin hat den Siebenkampf im deutschen Ratingen mit einem Exploit lanciert. Sie gewann die 100 m Hürden in 12,60 Sekunden. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 27 Hundertstel. Und mit diesem Coup unterbot die Bündnerin sogar die Schweizer Saisonbestzeit von Weltmeisterin Ditaji Kambundji um zwei Hundertstel.

Kälin war bereits fulminant in die Sommersaison gestartet. Vor einem Monat gewann sie das Mehrkampf-Meeting in Götzis und steigerte dabei ihren Schweizer Siebenkampf-Rekord auf 6726 Zähler. (ram/sda)
McKenna als Nummer 1 gedraftet
Gavin McKenna wurde von den Toronto Maple Leafs als erster Spieler im diesjährigen NHL-Draft gezogen. An zweiter Stelle wurde Ivar Stenberg gedraftet. Die San Jose Sharks entschieden sich für den schwedischen Stürmer, der in 43 Partien 33 Punkte für Frölunda in der schwedischen Liga sammelte.

Aus der Schweiz hat Lars Steiner die grössten Chancen, von einem Team gedraftet zu werden. In der ersten Runde wurde der 18-Jährige nicht berücksichtigt. (car/sda)
Speerwerferin Hügli siegt in Zagreb
Speerwerferin Leonie Hügli triumphiert beim Meeting in Zagreb. Die 21-jährige Bernerin gewinnt mit einem Wurf auf 61,14 m.

Das ist die zweitbeste Weite in ihrer Karriere. In der europäischen Saisonbestenliste liegt Hügli mit ihrem Schweizer Rekord von 61,94 m an fünfter Position. (ram/sda)
Bencic gegen britische Wildcard, Wawrinka gegen Berrettini
Das Los meint es nicht schlecht mit den Schweizerinnen in Wimbledon. Belinda Bencic trifft in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers auf Rasen auf die 17-jährige Londonerin Mika Stojsavljevic, die Nummer 276 der Weltrangliste. Die Tochter eines Kroaten und einer Polin profitiert von einer Wildcard. Den beiden ungesetzten Schweizerinnen blieb ein grosser Brocken erspart. Viktorija Golubic (WTA 64) trifft zum Auftakt auf die belarussische Qualifikantin Irina Schymanowitsch (WTA 216). Simona Waltert (WTA 88) bekommt es mit der Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 69) zu tun.

Bei den Männern geht der einzige Schweizer, Stan Wawrinka (ATP 110), hingegen als klarer Aussenseiter in das Duell mit Matteo Berrettini (ATP 49). Der Italiener ist ein eigentlicher Rasenspezialist und stand 2021 im Wimbledonfinal, den er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor. (riz/sda)


Abschiedsvorstellung von Wawrinka in Genf
Jetzt ist bekannt, wo sich Stan Wawrinka nach seiner Abschieds-Tournée 2026 definitiv verabschieden wird. Im Genfer Palexpo bestreitet «Stan the Man» am 19. Dezember eine Exhibition mit dem Titel «One Last Backhand» mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils.

Die vier ehemaligen Rivalen und Freunde werden in Einzel- und Doppelpartien gegeneinander antreten - im Rahmen einer Show, die von Musik und Einspielungen begleitet wird. (riz/sda)
Chris Evert erneut an Krebs erkrankt
Die ehemalige Weltranglistenerste Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. Nach Untersuchungen habe sie am vergangenen Wochenende erfahren, dass der Eierstockkrebs bei ihr zurückgekehrt sei. Sie habe sich als erstem Schritt bereits einer Operation unterzogen und werde in den kommenden Wochen eine Chemotherapie beginnen, schrieb die 71-jährige Amerikanerin bei Instagram.

Im Januar 2022 hatte die Gewinnerin von 18 Grand-Slam-Turnieren öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben ein Jahr später überwunden hatte. Im Dezember 2023 teilte sie mit, in der gleichen Beckengegend seien erneut Krebszellen entdeckt worden. Ihre Schwester Jeanne war an Eierstockkrebs gestorben. (abu/sda/dpa)
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