Annik Kälin hat den Siebenkampf im deutschen Ratingen mit einem Exploit lanciert. Sie gewann die 100 m Hürden in 12,60 Sekunden. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 27 Hundertstel. Und mit diesem Coup unterbot die Bündnerin sogar die Schweizer Saisonbestzeit von Weltmeisterin Ditaji Kambundji um zwei Hundertstel.
Kälin war bereits fulminant in die Sommersaison gestartet. Vor einem Monat gewann sie das Mehrkampf-Meeting in Götzis und steigerte dabei ihren Schweizer Siebenkampf-Rekord auf 6726 Zähler. (ram/sda)
Kälin war bereits fulminant in die Sommersaison gestartet. Vor einem Monat gewann sie das Mehrkampf-Meeting in Götzis und steigerte dabei ihren Schweizer Siebenkampf-Rekord auf 6726 Zähler. (ram/sda)