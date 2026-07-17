In der NHL werden in der kommenden Regular Season 1344 Spiele und damit so viele wie noch nie ausgetragen. Wie die beste Eishockeyliga der Welt am Donnerstag mitteilte, trägt jedes Team in der Qualifikation neu 84 statt 82 Partien aus.
Die 110. NHL-Saison startet am 29. September mit der Partie zwischen dem Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes und den Florida Panthers. (car/sda)
Die 110. NHL-Saison startet am 29. September mit der Partie zwischen dem Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes und den Florida Panthers. (car/sda)