Ein Zufall, wie ihn sich niemand hätte ausdenken können: Ein junger Lionel Messi hält den wenige Monate alten Lamine Yamal im Arm. Bild: keystone

Damals badete Messi ein Baby namens Lamine – nun stehen sie sich im WM-Final gegenüber

Ein Foto, zwei Legenden und ein Final: Lionel Messi und Lamine Yamal – von der Badewanne in den WM-Final.

Claudia Carvalho Folge mir

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Es ist eine unglaubliche Geschichte, die sich wahrscheinlich niemand hätte vorstellen können. Vor 19 Jahren posierte ein damals 20-jähriger Lionel Messi für einen Wohltätigkeitskalender des FC Barcelona zugunsten des UNICEF. Auf dem Bild hält und badet er ein Baby in einer Plastikwanne. Dieses Baby war niemand anders als Barcelonas Youngster Lamine Yamal.

Lionel Messi badet den damals nur ein paar Monate alten Lamine Yamal. Bild: keystone

Nun, 19 Jahre später, ist aus dem Baby in der Wanne einer der grössten Fussballstars der Welt geworden. Diesen Sonntag um 21 Uhr (Schweizer Zeit) treffen die beiden im WM-Final in New York City aufeinander: Messi mit Titelverteidiger Argentinien, Lamine Yamal mit Europameister Spanien. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die beiden gegenüberstehen.

Foto entstand durch Zufall

Zustande kam das Foto durch eine Verlosung: Laut dem Fotografen Joan Monfort hatten UNICEF und die Zeitung «Sport» eine Verlosung organisiert – der Gewinn war ein Fotoshooting mit einem Barça-Star im Camp Nou. Lamine Yamals Familie gewann diese Verlosung. Gemäss dem einstigen Fotografen Joan Monfort tat sich der introvertierte Messi zunächst schwer mit dem Baby in der Wanne.

Jahrelang galt das Foto als vergessen. Erst 2024, während der EM in Deutschland, tauchte es wieder auf, nachdem Yamals Vater Mounir Nasraoui es auf Instagram gepostet hatte – kommentiert mit den Worten «Der Anfang zweier Legenden». Das Bild ging viral.

Legende gegen Youngster

Der mittlerweile 39-jährige Messi spielt seine sechste WM, führt die Torschützenliste des Turniers an und ist WM-Rekordtorschütze. Yamal, der ebenfalls bei Barcelona gross geworden ist, gilt unterdessen als sein möglicher Nachfolger.

Die Nummer, die einst Messi gehörte: Lamine Yamal trägt bei Barcelona inzwischen die legendäre Nummer 10. Bild: keystone

Noch bevor der Final feststand, wurde der 19-Jährige von DAZN Spanien mit genau diesen Fotos konfrontiert und gefragt, ob daraus ein WM-Final werden könnte. Seine Antwort: «Ja, ich bin ein bisschen gewachsen, und ich glaube, Leo auch. Ich hoffe, dass es klappt. Ich würde liebend gerne im WM-Final gegen Messi antreten», meinte er. Nun ist klar – sein Wunsch geht in Erfüllung.

Für Argentinien geht es darum, als erste Nation seit Brasilien (1958 und 1962) den WM-Titel zu verteidigen. Spanien wiederum will nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister werden. Gespielt wird im New-York-New-Jersey-Stadion. Es wird ein Duell zwischen der Figur, die den Fussball der Vergangenheit geprägt hat und dem Jungen, der ihn in Zukunft prägen wird – und alles begann durch ein Foto, das vor 19 Jahren keine wirkliche Bedeutung hatte.