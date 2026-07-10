Spaniens Fussballerinnen haben ihren Titel an der U19-EM in Bosnien-Herzegowina erfolgreich verteidigt. Im Final in Sarajevo setzten sie sich gegen Deutschland 1:0 durch. Mit ihrem mittlerweile achten Titel, dem fünften in Folge, ist Spanien alleiniger Rekord-Europameister in dieser Alterskategorie - vor Deutschland, das sechs Titel gewann (letztmals 2011).
Die Schweiz war erstmals seit der Heim-EM 2018 wieder an einer Endrunde vertreten und trotzte den späteren Europameisterinnen zum Turnierauftakt ein 2:2 ab. Es blieb der einzige Punktverlust der Spanierinnen auf dem Weg zum Titel. Für die SFV-Auswahl reichte es dennoch nicht, sich in einer der beiden Vierergruppen für die Halbfinals zu qualifizieren. (riz/sda)
Die Schweiz war erstmals seit der Heim-EM 2018 wieder an einer Endrunde vertreten und trotzte den späteren Europameisterinnen zum Turnierauftakt ein 2:2 ab. Es blieb der einzige Punktverlust der Spanierinnen auf dem Weg zum Titel. Für die SFV-Auswahl reichte es dennoch nicht, sich in einer der beiden Vierergruppen für die Halbfinals zu qualifizieren. (riz/sda)