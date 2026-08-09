So hat sich Michael Frey sein erstes Spiel für seinen neuen alten Klub Royal Antwerpen vorgestellt. Der 32-jährige Berner traf im ersten Spiel nach der Rückkehr gleich doppelt für die Belgier und war der Matchwinner beim 2:1-Sieg zum Auftakt in die Saison gegen Beveren. Er erzielte in der 62. Minute den Ausgleich und drehte die Partie mit seinem zweiten Tor vier Minuten vor dem Ende.
Frey lief bereits von 2021 bis 2023 für Antwerpen auf, wo ihm in 69 Spielen 33 Tore gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für die Grasshoppers. Den bis zum Juni 2028 gültigen Vertrag mit dem Rekordmeister löste der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler vorzeitig auf.
Frey lief bereits von 2021 bis 2023 für Antwerpen auf, wo ihm in 69 Spielen 33 Tore gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für die Grasshoppers. Den bis zum Juni 2028 gültigen Vertrag mit dem Rekordmeister löste der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler vorzeitig auf.