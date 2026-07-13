Dominic Stricker steht beim Swiss Open in Gstaad zum vierten Mal in den Achtelfinals. In der 1. Runde gelingt der Nummer 360 der Welt gegen den als Nummer 8 gesetzten Jaume Munar (ATP 44) mit einem 6:2, 6:4-Sieg ein Exploit.
Bis zum 6:2, 2:0 spielte Stricker wie aus einem Guss, nachdem er erstmals seinen Aufschlag abgegeben hatte, wurde es etwas komplizierter. Am Ende behielt er aber die Nerven, schaffte zum 5:4 ein Break und holte nach 1:22 Stunden den Sieg. (hk/sda)
Bis zum 6:2, 2:0 spielte Stricker wie aus einem Guss, nachdem er erstmals seinen Aufschlag abgegeben hatte, wurde es etwas komplizierter. Am Ende behielt er aber die Nerven, schaffte zum 5:4 ein Break und holte nach 1:22 Stunden den Sieg. (hk/sda)