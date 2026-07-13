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WM 2026: So verarbeiten wir das Schweizer Ausscheiden

epa13106475 Fans of Switzerland express their disappointment as they watch the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Porrenstadium fan zone in Porrentruy, Sw ...
Die Enttäuschung bei den Schweizer Fans war nach dem WM-Viertelfinal riesig.Bild: keystone
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Unsere Tipps, um die Schweizer Niederlage zu verdauen – und was machst du?

Nach der Niederlage im WM-Viertelfinal gegen Titelverteidiger Argentinien ist die Enttäuschung in der Schweiz riesig. Nun ist die grosse Frage natürlich: Wie gehen wir mit diesem Kater um und welche Tipps hast du, um das Spiel zu verarbeiten oder sogar zu verdrängen?
13.07.2026, 13:5913.07.2026, 14:00

Corsin Manser

«Nur die Zeit hilft. Da ich als Doppelbürger an Endrunden jeweils die Niederlande und die Schweiz unterstütze, habe ich schon viel zu viele bittere Niederlagen miterlebt. Seit ich aktiv Fussball schaue – etwa seit der WM 1998 – musste ich schon mehr als 20 Mal miterleben, dass meine Teams ausgeschieden sind. Der Schmerz ist jedes Mal gross. Doch mit der Zeit legt er sich. Sogar die Final-Niederlage der Niederlande gegen Spanien im Jahr 2010 habe ich mittlerweile verdaut. Wobei … hätte Arjen Robben ihn im Eins-gegen-eins gegen Iker Casillas doch bloss versenkt. Godverdomme!»
Arjen Robben vergibt alleine vor Iker Casillas.Video: YouTube/dipsilalagames

Madeleine Sigrist

«Ferien buchen, um auf andere Gedanken zu kommen (vielleicht nicht in Argentinien).»

Nico Lercher

«Verdrängung! Ab jetzt geniesse ich den Sommer. Ich gehe baden, grillieren und zu einer vertretbaren Zeit schlafen. Die Fussball-WM gibt's für mich nicht mehr. Ausser Argentinien scheidet aus.»
epaselect epa13106329 Alexis Mac Allister of Argentina gestures after missing a chance during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, Missouri, USA, 11 Ju ...
Im WM-Halbfinal trifft Argentinien auf England.Bild: keystone

Timo Rizzi

«Ich versuche, das Geschehene zu akzeptieren und es mit der Zeit heilen zu lassen. Allerdings funktioniert das meistens nur mässig gut und ich denke immer noch: Wäre doch das oder das einfach anders gelaufen. Eines Tages werden die schönen Erinnerungen überwiegen. Aber eine leise Stimme im Kopf wird immer bleiben.»

Carl-Philipp Frank

«Ich wollte mir nach dem Tragödien-Spiel eigentlich nur etwas die Beine vertreten, bin dann spontan auf den Uetliberg gewandert. Vor lauter Schnaufen war das Spiel dann nur noch Nebensache.»

Claudia Carvalho

«Am besten den Schlaf nachholen und wissen, dass wir trotzdem Geschichte geschrieben haben. Also ab an die Sonne, gutes Buch mitnehmen und einen Aperol Spritz geniessen. 🙂»
Women raising glasses of aperol spritz cocktails at the dinner table.
Nach dieser Niederlage braucht es wohl mehr als nur einen Aperol Spritz.Bild: Shutterstock

Nadine Sommerhalder

«Stell dir einfach vor, du bist Italiener/-in.»

Und jetzt du, wie verarbeitest oder verdrängst du die Schweizer Niederlage? Schreib es uns in die Kommentare.

«Argentinien spielte mit zwölf Mann»: Die internationale Presse zum umstrittenen Nati-Aus
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Wie 2022 immer noch die Weltbesten? Sicher ist: Argentinien steht im Halbfinal. Es beendet mit einem 3:1 n.V. die Träume der Schweiz.
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Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinale aus – das sagen die Fans der Nati nach dem Spiel
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Wir scheitern im Fussball und im Hockey aus dem gleichen Grund
Die Schweiz kann im Fussball den WM-Halbfinal nicht erreichen und im Eishockey den WM-Final nicht gewinnen. So verschieden Fussball und Eishockey auch sein mögen – die Ursache des Scheiterns auf hohem Niveau ist die gleiche.
Die Unterschiede zwischen den Titelkämpfen im Fussball und im Eishockey sind enorm. 206 Länder versuchten, einen der 48 Plätze bei der WM 2026 zu erreichen (Kanada, Mexiko und die USA waren gesetzt). Es ist ein grosser Erfolg, dass sich die Schweiz seit 2006 sechsmal hintereinander qualifiziert hat. Italien hat die Qualifikation schon zum dritten Mal verpasst und grosse Fussballnationen wie Polen, Dänemark, Ungarn oder Chile waren 2026 nicht dabei.
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