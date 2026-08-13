Haris Tabakovic hat Salzburg quasi im Alleingang in die nächste Europacup-Runde geschossen. Beim Auswärtsspiel auf Zypern gegen Pafos lagen die Salzburger zur Pause nach einer schwachen Leistung mit 0:2 zurück und standen vor dem europäischen Aus. In der zweiten Halbzeit drehte der 32-jährige Grenchner die Partie.
Tabakovic erzielte in der 54., 58. (per Penalty) und 70. Minute einen lupenreinen Hattrick. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Dank dieses Resultats und dem Hinspielsieg (1:0), bei dem Tabakovic ebenfalls getroffen hatte, stehen die Österreicher nun in den Playoffs um den Einzug in die Ligaphase der Europa League gegen den schwedischen Meister Mjällby. Sollten sie dieses Aufeinandertreffen verlieren, wären sie für die Ligaphase der Conference League qualifiziert. (abu/sda/apa)
Tabakovic erzielte in der 54., 58. (per Penalty) und 70. Minute einen lupenreinen Hattrick. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Dank dieses Resultats und dem Hinspielsieg (1:0), bei dem Tabakovic ebenfalls getroffen hatte, stehen die Österreicher nun in den Playoffs um den Einzug in die Ligaphase der Europa League gegen den schwedischen Meister Mjällby. Sollten sie dieses Aufeinandertreffen verlieren, wären sie für die Ligaphase der Conference League qualifiziert. (abu/sda/apa)