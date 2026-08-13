wird in der kommenden Saison nicht mehr in derantreten. Das Team Envision gab am Donnerstag die Trennung vom 37-jährigen Waadtländer bekannt. Buemi war seit dem Start der Formel E im Jahr 2014 Teil der Rennserie und prägte deren Anfangsjahre massgeblich. Der Schweizer feierte 14 Siege, stand 36-mal auf dem Podest und sicherte sich 17 Pole-Positions. In der Saison 2015/16 wurde er Weltmeister. Dreimal beendete er die Meisterschaft zudem als Zweiter.Nach Stationen bei Renault und Nissan fuhr Buemi in den vergangenen vier Jahren für Envision. Seinen letzten Sieg in der Formel E feierte er im vergangenen Jahr in Monaco. Bei Envision wird er künftig eine beratende Rolle übernehmen und weiterhin in die Entwicklungsarbeit eingebunden sein. Buemi will sich künftig auf seine Karriere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Toyota konzentrieren. (riz/sda)