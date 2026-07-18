Der Grieche Stefanos Tsitsipas, im Ranking auf Platz 85 abgestürzt, und der Belgier Raphael Collignon bestreiten am Sonntag in Gstaad den Final des Swiss Open. Collignon bestreitet seinen ersten Final. In Gstaad greift nun Tsitsipas nach seinem 13. Karrierentitel. Im Halbfinal besiegte er Alexander Schewtschenko 6:4, 3:6, 6:3. Als Weltnummer 85 ist der Grieche, der schon vor seinem 21. Geburtstag Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer besiegte, natürlich unterklassiert. Vielleicht lanciert Tsitsipas im Saanenland die Rückkehr in Richtung Spitze.
Im Final trifft Tsitsipas auf einen Belgier, der in dieser Saison seine Karriere lanciert. Raphaël Collignon (ATP 42) wehrte im Halbfinal gegen Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 im zweiten Satz einen Matchball ab und lag in den Sätzen 2 und 3 3:5 und 2:5 zurück, ehe er sich doch noch durchsetzte.
Im Final trifft Tsitsipas auf einen Belgier, der in dieser Saison seine Karriere lanciert. Raphaël Collignon (ATP 42) wehrte im Halbfinal gegen Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 im zweiten Satz einen Matchball ab und lag in den Sätzen 2 und 3 3:5 und 2:5 zurück, ehe er sich doch noch durchsetzte.