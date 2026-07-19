DFB und Red Bull einigen sich: Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer

Jürgen Klopp weilt als TV-Experte in den USA. Bild: keystone

DFB und Red Bull einigen sich: Klopp wird neuer Bundestrainer

Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann übernimmt der Wunschkandidat beim DFB. Jürgen Klopp soll den deutschen Fussball in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Kim Steinke, David Digili / t-online

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Jürgen Klopp soll neuer Trainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft werden. Das berichten der Pay-TV-Sender Sky und die «Bild»-Zeitung am Sonntagnachmittag übereinstimmend. Demnach habe sich der 59-Jährige mit dem Verband über eine Zusammenarbeit geeinigt, Klopp soll einen Vertrag bis einschliesslich der WM 2030 unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung durch den Deutschen Fussball-Bund steht noch aus.

Bereits mit der Mitteilung zum Rücktritt von Julian Nagelsmann hatte der Verband Gespräche mit dem Erfolgscoach angekündigt, dieser signalisierte ebenfalls Bereitschaft, die Position zu übernehmen.

Dem Sky-Bericht zufolge ist auch eine Einigung zwischen dem DFB und Red Bull – Klopp arbeitete dort zuletzt als «Global Head of Soccer» – nun grundsätzlich erfolgt. Klopp und Konzernchef Oliver Mintzlaff sollen am Samstag die letzten Details in New York geklärt haben, der Trainer soll zuvor sogar in Deutschland gewesen sein, um weitere Details für seinen künftigen Job zu klären.

«Bild» zufolge hat Red Bull keine Forderungen an den DFB, eine finanzielle Ablöse war schon länger kein Thema. Klopp stand beim Konzern eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag.

Klopp übernimmt DFB-Team im dritten Versuch

Über Jahre wurde Klopp wiederholt mit dem Bundestrainer-Posten in Verbindung gebracht. «Sollte ich irgendwann einmal gefragt werden, und ich wäre verfügbar, dann würde ich darüber nachdenken», bekannte er schon im August 2018, als Titelverteidiger Joachim Löw gerade die WM in Russland verloren hatte. Im Frühjahr 2019 traf der DFB unter dem damaligen Boss Reinhard Grindel sogar eine lose Verabredung mit Klopp, dieser solle 2022 von Löw übernehmen.

Als Löw im März 2021 seinen vorzeitigen Abschied nach der EM ankündigte, wurden erneut Gespräche mit Klopp gesucht. Er sprach von einer «Ehre», aber verwies auf seinen Vertrag in Liverpool. Dort war er auch im Januar 2023 noch, als er meinte: «Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen.» Nun kommen der DFB und Klopp nun endlich zusammen.

Das erste Länderspiel der deutschen Mannschaft nach der WM findet am 24. September in den Niederlanden zum Start in die Nations League statt. Weitere Gruppengegner bis zum Jahresende sind Griechenland und Serbien.