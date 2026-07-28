Moïne Chaabani heisst der neue Trainer der tunesischen Nationalmannschaft. Der 45-Jährige folgt auf Hervé Renard, der die Nordafrikaner nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden im ersten WM-Spiel und der Freistellung von Sabri Lamouchi übernommen hatte.
Chaabani erhält einen Vierjahresvertrag, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Mit Espérance Sportive de Tunis gewann er 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte er den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane. (nih/sda/afp)
Chaabani erhält einen Vierjahresvertrag, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Mit Espérance Sportive de Tunis gewann er 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte er den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane. (nih/sda/afp)