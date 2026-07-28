Nachdem Andrea Pirlo doch nicht neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft wird, holt der vierfache Weltmeister wohl Roberto Mancini zurück auf die Trainerbank. Dies berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Mancini stand bereits von 2018 bis 2023 bei der Squadra Azzura an der Seitenlinie. Zwar gewannen die Italiener mit Mancini im Jahr 2021 die Europameisterschaft, verpassten aber die darauffolgende Weltmeisterschaft.
Nachdem Mancini im Sommer 2023 zurücktrat, wechselte der mittlerweile 62-Jährige kurze Zeit später zur saudiarabischen Nationalmannschaft. Danach folgte noch ein kurzes Engagement beim saudischen Verein Al-Sadd. (riz)
Nachdem Mancini im Sommer 2023 zurücktrat, wechselte der mittlerweile 62-Jährige kurze Zeit später zur saudiarabischen Nationalmannschaft. Danach folgte noch ein kurzes Engagement beim saudischen Verein Al-Sadd. (riz)
🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.
Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0