Thomas Tuchel ist nach Englands Heim-Niederlage zum Auftakt der Nations League gegen Weltmeister Spanien auf der Insel nochmal stärker unter Druck geraten. Die englischen Medien lobten zwar den Unterhaltungswert des 2:3 im Wembley-Stadion und auch die Offensive der Three Lions. Doch die teils erschreckende Abwehrleistung wird auch Tuchel angekreidet.«England findet seine DNA: defensiv unfähig», schrieb der «Telegraph» in einem Kommentar: «Unterhaltsam, ja - aber wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?» Auch «Daily Mail» kommentierte in diese Richtung: «Tuchels Viererkette hatte sich vielleicht zu sehr von den ganzen Diskussionen vor dem Spiel über die englische DNA beeinflussen lassen und schien darauf bedacht zu sein, sich über das Spielfeld nach vorne zu spielen, selbst wenn direktere Optionen ihnen besser gedient hätten.» (sda/dpa)