Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump verteidigten die besten Golfer der USA mit einer Aufholjagd den Titel im Presidents Cup erfolgreich. Das Team um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler gewann in der Nähe von Chicago gegen eine Welt-Auswahl ohne Europa.
Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschliessenden zwölf Einzel gegangen. (abu/sda)
Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschliessenden zwölf Einzel gegangen. (abu/sda)