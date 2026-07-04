sichert sich auch für den Grand Prix von Grossbritannien den besten. WM-Leaderfährt im Qualifying die Bestzeit vor Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den Ferrari.Kimi Antonelli dominierte in Silverstone den Samstag. Knapp fünf Stunden nach seinem ersten Sieg in einem Sprintrennen in der Formel 1 legte der bald 20-jährige Italiener nach und sicherte sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den Grand Prix vom Sonntag (16.00 Uhr). Der jüngste WM-Leader der Geschichte war auf seiner besten Runde im entscheidenden Teil der Qualifikation fast zwei Zehntel schneller als der zweitplatzierte Charles Leclerc.Damit es im dritten Jahr in Folge mit einem Heimsieg klappt, müssen die britischen Fans auf eine Aufholjagd hoffen. Lewis Hamilton im zweiten Ferrari und Antonellis Teamkollege George Russell nehmen die zweite Startreihe ein. Weltmeister Lando Norris im McLaren hielt zwar Max Verstappen im Red Bull knapp in Schach, musste sich aber mit Startplatz 6 begnügen.Norris erfüllte sich im vergangenen Jahr den Traum vom Heimsieg. Hamilton triumphiert vor zwei Jahren bereits zum neunten Mal in Silverstone - so viele Siege auf einem Kurs gelangen bislang keinem anderen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports.Mit Antonellis fünfter Pole-Position in dieser Saison setzt sich die Dominanz von Mercedes in der Zeitenjagd fort. Damit startet auch im neunten von 22 Grands Prix ein Silberpfeil von ganz vorne. (car/sda)