Für Stan Wawrinka (ATP 125) ist das Challenger-Turnier in Cancun nach zwei Partien bereits wieder vorbei. Der Waadtländer unterlag in der 2. Runde dem Russen Roman Safiullin (ATP 103) 3:6, 4:6. Gegen den Wimbledon-Achtelfinalisten blieb Wawrinka weitgehend chancenlos.
Nun reist Wawrinka nach New York, wo er auf einen Start beim letzten Grand-Slam-Turnier seiner grossen Karriere hofft. Nach verschiedenen Absagen sind bei den Männern noch zwei Wildcards zu vergeben. Eine davon dürfte an den 41-jährigen Waadtländer gehen, der vor genau zehn Jahren in Flushing Meadows triumphiert hatte. (ram/sda)
Nun reist Wawrinka nach New York, wo er auf einen Start beim letzten Grand-Slam-Turnier seiner grossen Karriere hofft. Nach verschiedenen Absagen sind bei den Männern noch zwei Wildcards zu vergeben. Eine davon dürfte an den 41-jährigen Waadtländer gehen, der vor genau zehn Jahren in Flushing Meadows triumphiert hatte. (ram/sda)