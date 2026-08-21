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Sportnews-Ticker: Wawrinka verliert und hofft auf Wildcard fürs US Open

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Wawrinka verliert und hofft auf Wildcard fürs US Open +++ Rybakina wird nicht Nr. 1

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
21.08.2026, 07:3521.08.2026, 07:35
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Wawrinka in Cancun früh out
Für Stan Wawrinka (ATP 125) ist das Challenger-Turnier in Cancun nach zwei Partien bereits wieder vorbei. Der Waadtländer unterlag in der 2. Runde dem Russen Roman Safiullin (ATP 103) 3:6, 4:6. Gegen den Wimbledon-Achtelfinalisten blieb Wawrinka weitgehend chancenlos.

Nun reist Wawrinka nach New York, wo er auf einen Start beim letzten Grand-Slam-Turnier seiner grossen Karriere hofft. Nach verschiedenen Absagen sind bei den Männern noch zwei Wildcards zu vergeben. Eine davon dürfte an den 41-jährigen Waadtländer gehen, der vor genau zehn Jahren in Flushing Meadows triumphiert hatte. (ram/sda)
Rybakina verpasst Sprung auf den Thron
Aryna Sabalenka bleibt an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Jelena Rybakina verpasste die Chance, die Belarussin beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati als Nummer 1 abzulösen. Sie musste im Viertelfinal gegen die Polin Iga Swiatek beim Stand von 1:4 wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk aufgeben. Die Kasachin hätte mindestens den Final erreichen müssen, um Sabalenka an der Spitze der Weltrangliste abzulösen.

Für die Weltranglisten-Fünfte Swiatek geht es in Cincinnati im Halbfinal weiter. Die Polin trifft auf Jessica Pegula. Die Amerikanerin setzte sich im Duell mit ihrer Landsfrau Amanda Anisimova in drei Sätzen durch. (ram/sda)
23:00
Ex-Weltmeister Alaphilippe beendet Karriere
Der zweimalige Strassenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Dies vermeldet die Sportzeitung «L'Equipe». Gemäss dem Bericht habe der französische Radstar entschieden, dass die Tour de France sein letztes Rennen gewesen sei.

Alaphilippe besass beim Schweizer Tudor-Team noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Konkurrenzfähig war der 34-Jährige kaum noch. Bei der Frankreich-Rundfahrt konnte er sich auf keiner Etappe in Szene setzen, sein letzter Profisieg liegt fast ein Jahr zurück.

Alaphilippe hatte 2020 und 2021 den WM-Titel im Strassenrennen gewonnen. Dazu siegte er 2019 beim Klassiker Mailand-Sanremo und gewann dreimal die Flèche Wallonne. Auch bei der Tour sorgte er mit sechs Etappensiegen und dem Bergtrikot 2018 für Furore. 2019 fuhr er gar 14 Tage im Gelben Trikot, am Ende belegte er den 5. Gesamtrang. (sda/dpa)
Carlos Alcaraz kündigt Comeback an
Der Spanier Carlos Alcaraz, der seit April wegen einer Handgelenkverletzung nicht mehr auf dem Platz stand, kündigte am Donnerstag sein Comeback an. «Ich bin zurück», erklärte die aktuelle Nummer 2 der Welt in einem sehr kurzen Video, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Der 23-Jährige hatte Ende April wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid abgesagt und war seitdem nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt. Beim US Open (ab 30. August), wo er als Titelverteidiger antritt, wird er damit sein Comeback geben. (abu/sda)


Rekord-Preisgeld beim US Open
Beim US Open (ab 30. August) gibt es in diesem Jahr gesamthaft 108 Millionen Dollar (umgerechnet rund 86,34 Millionen Franken) Preisgeld. Das sind 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Allein die Gewinnerin und der Gewinner des Turniers in New York erhalten jeweils 5,5 Millionen Dollar, wie die Veranstalter mitteilten. 2025 hatten Aryna Sabalenka aus Belarus und der Spanier Carlos Alcaraz für ihren Titelgewinn jeweils 5 Millionen Dollar erhalten. Für die Qualifikation für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gibt es nun 140'000 Dollar - ebenfalls eine Bestmarke. Ein Viertelfinalist erhält 780'000, ein Halbfinalist 1,45 Millionen und der Zweitplatzierte 2,8 Millionen Dollar. (abu/sda)

PSG hat Rasenprobleme
Der Rasen des Champions-League-Siegers und französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain ist derzeit alles andere als meisterlich. Ein Pilzbefall und die starke Sommerhitze haben dem Grün im Parc des Princes derart zugesetzt, dass die Liga den Platz als nicht bespielbar und nicht sicher einstufte.

Deshalb kann PSG sein erstes Spiel der neuen Saison in der Ligue 1 am Sonntag nicht wie geplant zu Hause gegen Stade Rennes austragen. Die Partie wurde kurzfristig nach Rennes verlegt und findet nun im Roazhon Park statt. Spätestens für das nächste PSG-Heimspiel gegen Monaco am 4. September soll ein neuer Rasen bereit sein. (ram/sda)
Sabalenka bald nicht mehr Nummer 1?
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka ist beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati in den Achtelfinals gescheitert. Die Belarussin eröffnet damit der Kasachin Jelena Rybakina die Chance, die Führung im Ranking zu übernehmen.

Sabalenka unterlag der Tschechin Sara Bejlek, der Nummer 35 der Welt, 6:7 (7:9), 4:6 und fügte ihren enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen ein weiteres Kapitel bei. Rybakina ihrerseits bezwang die Russin Diana Schnaider 6:4, 6:4 und tat damit den nächsten Schritt, um Sabalenka an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Dazu muss sie in Cincinnati zumindest den Final erreichen. Viertelfinal-Gegnerin ist Iga Swiatek. (ram/sda)
Zverev scheitert nach vergebenem Matchball
Der topgesetzte Alexander Zverev ist beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati in den Achtelfinals ausgeschieden. Der Deutsche verlor gegen den Amerikaner Tommy Paul nach vergebenem Matchball.

Zverev tat sich bei der Hauptprobe auf das in zehn Tagen beginnende US Open beim 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 vorab nach einem rund anderthalb Stunden dauernden Unterbruch der Partie schwer, der wegen Regens nötig war. Gleichwohl erarbeitete sich der French-Open-Sieger im Tiebreak des zweiten Satzes die Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Den Matchball beim Stande von 6:5 liess er aber ungenutzt wie die Führung mit Break im dritten Umgang. Nach dem 4:2 gewann Paul vier Games in Folge.

Die Achtelfinals bedeuteten auch für die Nummer 2 des Turniers, Félix Auger-Aliassime, Endstation. Der Kanadier unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe 3:6, 4:6. (ram/sda)
Miller startet mit Sieg gegen Schweden
Den Schweizer Eishockeyspielerinnen gelingt die Premiere unter der neuen nordamerikanischen Nationaltrainerin Shannon Miller. Sie gewinnen den Auftakt zur Women's Euro Hockey Tour in Kloten gegen Schweden mit 4:2.

Die Reprise des Bronzespiels der letzten Olympischen Spiele, die die Schweiz mit 2:1 nach Verlängerung für sich entschieden hatte, begann für Millers Team denkbar schlecht. Nach 48 Sekunden lagen die Schweizerinnen schon zurück. Doch die Wende gelang noch im ersten Drittel dank der Tore von Naemi Herzig und Lara Stalder. Die weiteren Schweizer Treffer erzielte Alina Müller. (sda)
video: srf
Seifert verpasst Medaille als Vierter – Team souverän im Final
Noé Seifert verpasst an der Kunstturn-Europameisterschaft in Zagreb eine Medaille knapp. Der Aargauer bekommt aber weitere Podestchancen mit dem Team und am Reck. Auch Luca Morabito steht in einem Gerätefinal. Seifert musste sich im Mehrkampf als Vierter dem kroatischen Sieger Illia Kovtun sowie den beiden Russen Arsenii Duchno und Daniel Marinow geschlagen geben. Damit wurde dem Mehrkampf-Bronzegewinner der letzten Weltmeisterschaften die Rückkehr der russischen Athleten in den internationalen Wettkampf-Betrieb zum Verhängnis.

Ohne Probleme qualifizierte sich das Team mit Seifert, Langenegger, Matteo Giubellini, Dominic Tamsel und Mattia Piffaretti für den Teamfinal.
Teichmann muss für das US Open passen
Jil Teichmann muss weiter pausieren und das US Open auslassen. Die 29-jährige Schweizerin leidet seit Wimbledon an einer Verletzung am rechten Bein, die noch nicht auskuriert ist, wie die aktuelle Weltranglisten-167. auf Instagram bekannt gab. Beim US Open wäre Teichmann dank eines geschützten Rankings im Hauptfeld gestanden - als vierte Schweizerin neben Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert. Das US Open in New York beginnt am Sonntag in einer Woche.
Hadjar fällt für Zandvoort aus
Isack Hadjar kann bei der Rückkehr der Formel 1 nach der Sommerpause nicht antreten. Der 21-jährige Franzose von Red Bull muss verletzungsbedingt auf einen Start an diesem Wochenende beim Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort verzichten.

Wie das Team mitteilt, verletzte sich der aktuelle WM-Achte und Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen am Handgelenk. Für Hadjar wird der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwesterteam Racing Bulls in den Red Bull befördert. Lawsons Platz übernimmt Yuki Tsunoda. (ram/sda/dpa)
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