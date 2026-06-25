Jetzt ist bekannt, wo sich Stan Wawrinka nach seiner Abschieds-Tournée 2026 definitiv verabschieden wird. Im Genfer Palexpo bestreitet «Stan the Man» eine Exhibition mit dem Titel «One Last Backhand» mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils.
Die vier ehemaligen Rivalen und Freunde werden in Einzel- und Doppelpartien gegeneinander antreten - im Rahmen einer Show, die von Musik und Einspielungen begleitet wird. (riz/sda)
Die vier ehemaligen Rivalen und Freunde werden in Einzel- und Doppelpartien gegeneinander antreten - im Rahmen einer Show, die von Musik und Einspielungen begleitet wird. (riz/sda)