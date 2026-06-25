Das Los meint es nicht schlecht mit den Schweizerinnen in Wimbledon. Belinda Bencic trifft in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers auf Rasen auf die 17-jährige Londonerin Mika Stojsavljevic, die Nummer 276 der Weltrangliste. Die Tochter eines Kroaten und einer Polin profitiert von einer Wildcard. Den beiden ungesetzten Schweizerinnen blieb ein grosser Brocken erspart. Viktorija Golubic (WTA 64) trifft zum Auftakt auf die belarussische Qualifikantin Irina Schymanowitsch (WTA 216). Simona Waltert (WTA 88) bekommt es mit der Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 69) zu tun.
Bei den Männern geht der einzige Schweizer, Stan Wawrinka (ATP 110), hingegen als klarer Aussenseiter in das Duell mit Matteo Berrettini (ATP 49). Der Italiener ist ein eigentlicher Rasenspezialist und stand 2021 im Wimbledonfinal, den er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor. (riz/sda)
Bei den Männern geht der einzige Schweizer, Stan Wawrinka (ATP 110), hingegen als klarer Aussenseiter in das Duell mit Matteo Berrettini (ATP 49). Der Italiener ist ein eigentlicher Rasenspezialist und stand 2021 im Wimbledonfinal, den er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor. (riz/sda)