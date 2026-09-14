Weltmeister Steve Guerdat auf Iashin Sitte belegte beim mit fast drei Millionen Franken dotierten Grand Prix des CSIO Calgary den dritten Rang. Nur der Brite Ben Maher mit Enjeu de Grisien und die Amerikanerin Lillie Keenan auf Fasther klassierten sich vor dem Reiter aus Elgg.
Der zweite Schweizer im erlauchten Starterfeld, Martin Fuchs mit Conner Jei, begann stark. Nach einem Fehler am Wasser und einem weiteren Versehen am Aussprung der zweifachen Kombination gab der Zürcher auf. (ram/sda)
Der zweite Schweizer im erlauchten Starterfeld, Martin Fuchs mit Conner Jei, begann stark. Nach einem Fehler am Wasser und einem weiteren Versehen am Aussprung der zweifachen Kombination gab der Zürcher auf. (ram/sda)