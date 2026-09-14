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Sportnews-Ticker: Weltmeister Steve Guerdat wird Dritter in Calgary

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Guerdat wird Dritter in Calgary +++ Gallardo übernimmt Ecuador

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.09.2026, 08:1814.09.2026, 08:18
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Guerdat bei Millionen-Grand-Prix Dritter
Weltmeister Steve Guerdat auf Iashin Sitte belegte beim mit fast drei Millionen Franken dotierten Grand Prix des CSIO Calgary den dritten Rang. Nur der Brite Ben Maher mit Enjeu de Grisien und die Amerikanerin Lillie Keenan auf Fasther klassierten sich vor dem Reiter aus Elgg.

Der zweite Schweizer im erlauchten Starterfeld, Martin Fuchs mit Conner Jei, begann stark. Nach einem Fehler am Wasser und einem weiteren Versehen am Aussprung der zweifachen Kombination gab der Zürcher auf. (ram/sda)
Argentinier Gallardo übernimmt in Ecuador
Der Argentinier Marcelo Gallardo (50), zuletzt Trainer von River Plate, wird Nationaltrainer in Ecuador, teilt der ecuadorianische Fussballverband mit. Gallardo folgt auf Sebastian Beccacece, der Ecuador an der Weltmeisterschaft bis in die Achtelfinals (0:2-Niederlage gegen Mexiko) gebracht hat.

Gallardo übernimmt erstmals eine Nationalmannschaft. Mit River Plate (ARG) holte er 14 Titel, darunter zweimal die Copa Libertadores und einmal die Copa Sudamericana. (abu/sda)

Del Toro gewinnt WM-Hauptprobe in Montreal
Isaac Del Toro gewinnt den Grand Prix von Montreal. Der Mexikaner setzt sich am Sonntag im Sprint eines hochklassigen Duells zweier Ausnahmetalente vor dem Franzosen Paul Seixas durch.

Remco Evenepoel, zwei Tage zuvor Sieger des ebenfalls zur World Tour zählenden Grand Prix von Québec, beendete das kräftezehrende Rennen über 214,4 km mit 35 Sekunden Rückstand als Fünfter. Als bester der sechs gestarteten Schweizern klassierte sich Marc Hirschi mit etwas mehr als zwei Minuten Rückstand auf den Sieger im 27. Rang. (lyn/sda)
Hoenke im 200-m-Final Achte
Am dritten und letzten Tag der Ultimate Championships in Budapest standen aus Schweizer Sicht die 200-m-Läufe im Fokus. Fabienne Hoenke lief im Final auf Platz 8.

Für die 22-jährige Aargauerin war die Finalqualifikation das grosse Ziel – und dieses erreichte sie als Vierte ihres Halbfinallaufs. Der Final, in dem die entfesselte Melissa Jefferson-Wooden mit der drittbesten Zeit überhaupt brillierte (21,47), war dann die Zugabe für Hoenke. Die EM-Vierte und Siegerin von Weltklasse Zürich lief in 22,74 Sekunden ins Ziel. (lyn/sda)
Enric Mas Sieger der 81. Spanien-Rundfahrt
Enric Mas gewinnt die 81. Ausgabe der Vuelta. Der 31-jährige Spanier sorgt bei der dritten Grand Tour des Jahres für den ersten Triumph eines einheimischen Fahrers seit Alberto Contador 2014.

Mas übernahm nach dem sturzbedingten Ausfall von Topfavorit Tadej Pogacar in der 8. Etappe vom zweifachen Weltmeister das rote Leadertrikot und gab es bis zum Schluss der dreiwöchigen Rundfahrt nicht mehr ab. In der Gesamtwertung verwies er Primoz Roglic und Felix Gall auf die weiteren Podestplätze. (nih/sda)


Schweizer kassieren die dritte Niederlage an Volleyball-EM
Die Schweizer Volleyballer verlieren an der EM auch ihr drittes Gruppenspiel. Gegen die Türkei resultiert eine klare 0:3-Niederlage (23:25, 19:25, 19:25). Zwar ist die Türkei in der Weltrangliste klar besser positioniert, dennoch hatten sich die Schweizer mehr erhofft. Schliesslich waren auch die Türken mit zwei Niederlagen und ohne Punkte in das Turnier gestartet.

Damit ist das Erreichen der Achtelfinals nur noch theoretisch möglich. Vier Teams aus der Sechsergruppe, in der alle Spiele in Cluj-Napoca in Rumänien ausgetragen werden, ziehen in die K.o.-Phase ein.

Weiter geht es für die Schweiz am Montag mit dem Spiel gegen Deutschland, das seine drei bisherigen Partien gewonnen hat. Das letzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Dienstag gegen Lettland. (nih/sda)




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