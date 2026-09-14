DieGegen dieresultiert eine klare. Zwar ist die Türkei in der Weltrangliste klar besser positioniert, dennoch hatten sich die Schweizer mehr erhofft. Schliesslich waren auch die Türken mit zwei Niederlagen und ohne Punkte in das Turnier gestartet.Damit ist das. Vier Teams aus der Sechsergruppe, in der alle Spiele in Cluj-Napoca in Rumänien ausgetragen werden, ziehen in die K.o.-Phase ein.Weiter geht es für die Schweiz am Montag mit dem Spiel gegen, das seine drei bisherigen Partien gewonnen hat. Das letzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Dienstag gegen. (nih/sda)