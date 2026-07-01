Die diesjährigen WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres werden im November in Indian Wells, Kalifornien, stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant in Riad. Dies gab die WTA am Mittwoch bekannt.
Das Saisonabschlussturnier der Frauen-Tour wurde seit 2024 in der Hauptstadt Saudi-Arabiens ausgetragen und sollte dort eigentlich für mindestens drei Jahre bleiben. Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen aufgrund der angespannten Lage in der Region verschoben oder abgesagt wurden. (abu/sda/afp)
Das Saisonabschlussturnier der Frauen-Tour wurde seit 2024 in der Hauptstadt Saudi-Arabiens ausgetragen und sollte dort eigentlich für mindestens drei Jahre bleiben. Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen aufgrund der angespannten Lage in der Region verschoben oder abgesagt wurden. (abu/sda/afp)