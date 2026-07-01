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Niederlande-Coach Ronald Koeman tritt nach WM-Aus zurück

epa13074336 Netherlands head coach Ronald Koeman (C) looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Netherlands against Morocco, in Monterrey, Mexico, 29 June 2026. EPA/MIGUEL SIERRA
Am Tag nach dem Ausscheiden an der WM gibt Ronald Koeman seinen Rücktritt bekannt.Bild: keystone

Koeman tritt als Niederlande-Coach zurück – und bedankt sich bei seiner kranken Frau

Für die Niederlande war an der Fussball-WM bereits im Sechzehntelfinal Schluss. Oranje unterlag Marokko im Penaltyschiessen. Am Tag danach zieht Nationaltrainer Ronald Koeman die Konsequenzen.
01.07.2026, 00:1901.07.2026, 00:26

Ronald Koeman ist nicht mehr Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Der 63-Jährige erklärte am Dienstag seinen Rücktritt: «Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden», schrieb Koeman bei Instagram.

Die Niederlande waren bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert und unterlagen am Montagabend Ortszeit in Monterrey mit 2:3 im Elfmeterschiessen.

«Es schmerzt so sehr, dass meine Zeit bei den Oranje so endet. Wir alle träumten von einer Weltmeisterschaft, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht geschehen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich», schrieb der frühere Weltklasse-Verteidiger weiter. «Als Nationaltrainer trägt man diese Verantwortung. Ich habe sie immer gespürt und werde sie auch weiterhin spüren.»

«Ich bin ihr unendlich dankbar»

Koeman kam darüber hinaus auf eine private Tragödie zu sprechen: die Krebserkrankung seiner Frau Bartina. Die letzten Jahre hätten ihm «einmal mehr bewusst gemacht, dass es Wichtigeres gibt als Fussball. Fussball war mein Leben, aber Gesundheit ist unbezahlbar. Wenn jemand, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf ausficht, ändert sich die Perspektive», erklärte Koeman weiter. «Trotz ihrer eigenen Krankheit hat meine Frau Bartina mich jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu beenden. Das zeugt von unglaublicher Stärke. Ich bin ihr dafür unendlich dankbar.»

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Koeman war seit 2023 Trainer der Niederlande und hatte die Nationalelf zuvor schon von 2018 bis 2020 betreut.

«Ich verabschiede mich mit gemischten Gefühlen», schrieb er weiter. «Natürlich hätte ich meine Zeit mit der Nationalmannschaft lieber mit einem Weltmeistertitel gekrönt. Leider blieb dieser Traum unerfüllt.» Trotzdem überwiege «der Stolz. Stolz auf alles, was mir der Fussball gebracht hat, auf die Menschen, die ich kennengelernt habe, und darauf, dass ich meine grösste Leidenschaft zum Beruf machen konnte.»

Worte, die fast wie ein kompletter Abschied aus dem Trainergeschäft klingen. Neben seinen zwei Amtszeiten bei den Niederlanden betreute Koeman unter anderem auch den FC Barcelona (2020-21), Ajax Amsterdam (2001 bis 2005), Feyenoord Rotterdam (2011 bis 2014) oder den FC Everton (2016-17). (nih/t-online, dd)

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