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Sportnews-Ticker: Zverev scheitert in Cincinnati nach Matchball

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Zverev scheitert nach Matchball +++ Seifert verpasst Mehrkampf-Medaille

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
20.08.2026, 06:2920.08.2026, 06:29
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Zverev scheitert nach vergebenem Matchball
Der topgesetzte Alexander Zverev ist beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati in den Achtelfinals ausgeschieden. Der Deutsche verlor gegen den Amerikaner Tommy Paul nach vergebenem Matchball.

Zverev tat sich bei der Hauptprobe auf das in zehn Tagen beginnende US Open beim 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 vorab nach einem rund anderthalb Stunden dauernden Unterbruch der Partie schwer, der wegen Regens nötig war. Gleichwohl erarbeitete sich der French-Open-Sieger im Tiebreak des zweiten Satzes die Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Den Matchball beim Stande von 6:5 liess er aber ungenutzt wie die Führung mit Break im dritten Umgang. Nach dem 4:2 gewann Paul vier Games in Folge.

Die Achtelfinals bedeuteten auch für die Nummer 2 des Turniers, Félix Auger-Aliassime, Endstation. Der Kanadier unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe 3:6, 4:6. (ram/sda)
Neue Schweizer Nationaltrainerin startet mit Sieg gegen Schweden
Den Schweizer Eishockeyspielerinnen gelingt die Premiere unter der neuen nordamerikanischen Nationaltrainerin Shannon Miller. Sie gewinnen den Auftakt zur Women's Euro Hockey Tour in Kloten gegen Schweden mit 4:2. Die Reprise des Bronzespiels der letzten Olympischen Spiele, die die Schweiz mit 2:1 nach Verlängerung für sich entschieden hatte, begann für Millers Team denkbar schlecht. Nach 48 Sekunden lagen die Schweizerinnen schon zurück. Doch die Wende gelang noch im ersten Drittel dank der Tore von Naemi Herzig und Lara Stadler. Die weiteren Schweizer Treffer erzielte Alina Müller. Schweden verkürzte im Schlussdrittel zwischenzeitlich auf 2:3.
Seifert verpasst Medaille als Vierter – Team souverän im Final
Noé Seifert verpasst an der Kunstturn-Europameisterschaft in Zagreb eine Medaille knapp. Der Aargauer bekommt aber weitere Podestchancen mit dem Team und am Reck. Auch Luca Morabito steht in einem Gerätefinal. Seifert musste sich im Mehrkampf als Vierter dem kroatischen Sieger Illia Kovtun sowie den beiden Russen Arsenii Duchno und Daniel Marinow geschlagen geben. Damit wurde dem Mehrkampf-Bronzegewinner der letzten Weltmeisterschaften die Rückkehr der russischen Athleten in den internationalen Wettkampf-Betrieb zum Verhängnis.

Ohne Probleme qualifizierte sich das Team mit Seifert, Langenegger, Matteo Giubellini, Dominic Tamsel und Mattia Piffaretti für den Teamfinal.
Teichmann muss für das US Open passen
Jil Teichmann muss weiter pausieren und das US Open auslassen. Die 29-jährige Schweizerin leidet seit Wimbledon an einer Verletzung am rechten Bein, die noch nicht auskuriert ist, wie die aktuelle Weltranglisten-167. auf Instagram bekannt gab. Beim US Open wäre Teichmann dank eines geschützten Rankings im Hauptfeld gestanden - als vierte Schweizerin neben Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert. Das US Open in New York beginnt am Sonntag in einer Woche.
Hadjar fällt für Zandvoort aus
Isack Hadjar kann bei der Rückkehr der Formel 1 nach der Sommerpause nicht antreten. Der 21-jährige Franzose von Red Bull muss verletzungsbedingt auf einen Start an diesem Wochenende beim Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort verzichten.

Wie das Team mitteilt, verletzte sich der aktuelle WM-Achte und Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen am Handgelenk. Für Hadjar wird der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwesterteam Racing Bulls in den Red Bull befördert. Lawsons Platz übernimmt Yuki Tsunoda. (ram/sda/dpa)
Lausannes Lekoueiry mit Kreuzbandriss
Beyatt Lekoueiry wird in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten. Der mauretanische Mittelfeldspieler von Lausanne-Sport hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird voraussichtlich neun Monate lang ausfallen, wie sein Klub am Mittwoch mitteilte.

Demnach zog sich der 21-Jährige die Verletzung im Training ohne Fremdeinwirkung bei einem Richtungswechsel zu. Wie der Klub weiter schreibt, habe man nach Rücksprache mit dem medizinischen Stab beschlossen, einen chirurgischen Eingriff einer konservativen Behandlung vorzuziehen. (ram/sda)
Brewers mit höchstem MLB-Shutout seit 1900
In der Major League Baseball haben die Milwaukee Brewers die Seattle Mariners 22:0 geschlagen. Damit haben sie den höchsten Sieg seit 1900 eingestellt. Nur zwei Teams gelang es ebenfalls, einen Gegner so hoch zu Null zu besiegen, in den Jahren 1975 und 2004. (ram)
Roglic bestätigt Teilnahme an der Vuelta
Der Slowene Primoz Roglic wird am Samstag in Monaco an den Start der Vuelta gehen. Dies gab sein Team Red Bull-Bora-hansgrohe am Dienstag bekannt, weniger als ein Monat nachdem der 36-Jährige beim Training von einem Auto angefahren wurde. Da der Belgier Remco Evenepoel, Zweiter der Tour de France, nicht dabei ist, wird Roglic sogar als Teamcaptain fungieren.

Grosser Favorit der diesjährigen Austragung ist Tadej Pogacar, der Landsmann von Roglic. (abu/sda)
Williams-Schwestern verpassen spektakulären Sieg im Doppel
Serena und Venus Williams haben bei ihrem Comeback als Tennis-Duo nur knapp einen spektakulären Sieg nach grossem Rückstand verpasst.

Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber das Match-Tiebreak - das sie mit 8:10 verloren. Ein Doppelfehler von Venus Williams besiegelte die Niederlage. (abu/sda/dpa)

«Gold Crown» für Werro und Moser
Für Audrey Werro und Angelica Moser gibt es neben den Goldmedaillen an der EM in Birmingham eine weitere Auszeichnung. Sie werden mit der «Gold Crown» und 50'000 Euro belohnt.

Die mit 50'000 Euro dotierte «Gold Crown» wurde bei der letzten EM 2024 in Rom erstmals ins Leben gerufen und würdigt die besten Leistungen in zehn Disziplinengruppen. Werro dominierte die Mittel- und Langstreckenläufe, während Moser in der Kategorie Sprünge der Frauen den Spitzenplatz belegte. (abu/sda)
Hodgkinson fordert Werro im Letzugrund
Nachdem Audrey Werro die Britin Keely Hodgkinson vor deren Heimpublikum an der EM in Birmingham bezwingen konnte, treffen die beiden in gut einer Woche bei Weltklasse Zürich im Stadion Letzigrund wieder aufeinander. Diesmal will Hodgkinson bei Werros Heimspiel zurückschlagen.

Neben Olympiasiegerin Hodgkinson und Europameisterin Werro stehen auch die amtierende Weltmeisterin Lilian Odira sowie die Europameisterin über 1500 Meter, Georgia Hunter Bell, an der Startlinie. (abu)
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