Der topgesetzte Alexander Zverev ist beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati in den Achtelfinals ausgeschieden. Der Deutsche verlor gegen den Amerikaner Tommy Paul nach vergebenem Matchball.
Zverev tat sich bei der Hauptprobe auf das in zehn Tagen beginnende US Open beim 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 vorab nach einem rund anderthalb Stunden dauernden Unterbruch der Partie schwer, der wegen Regens nötig war. Gleichwohl erarbeitete sich der French-Open-Sieger im Tiebreak des zweiten Satzes die Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Den Matchball beim Stande von 6:5 liess er aber ungenutzt wie die Führung mit Break im dritten Umgang. Nach dem 4:2 gewann Paul vier Games in Folge.
Die Achtelfinals bedeuteten auch für die Nummer 2 des Turniers, Félix Auger-Aliassime, Endstation. Der Kanadier unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe 3:6, 4:6. (ram/sda)
Zverev tat sich bei der Hauptprobe auf das in zehn Tagen beginnende US Open beim 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 vorab nach einem rund anderthalb Stunden dauernden Unterbruch der Partie schwer, der wegen Regens nötig war. Gleichwohl erarbeitete sich der French-Open-Sieger im Tiebreak des zweiten Satzes die Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Den Matchball beim Stande von 6:5 liess er aber ungenutzt wie die Führung mit Break im dritten Umgang. Nach dem 4:2 gewann Paul vier Games in Folge.
Die Achtelfinals bedeuteten auch für die Nummer 2 des Turniers, Félix Auger-Aliassime, Endstation. Der Kanadier unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe 3:6, 4:6. (ram/sda)