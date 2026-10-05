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Formel 1: Die neuen Motoren sorgen noch immer für Probleme

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Für Lando Norris ist klar: «Wir sollten diesen elektronischen Teil nicht haben.»Bild: www.imago-images.de

Fahrer warnen, Medien spotten – Formel 1 hat mit den neuen Motoren noch immer Probleme

Das Schlimmste, was in einem Formel-1-Auto mit rund 1000 PS passieren kann, ist Kontrollverlust. Fahrer fürchten das erst recht nach der Farce von Malaysia. Viel Zeit zur Fehlersuche bleibt nicht.
05.10.2026, 16:0805.10.2026, 16:08
jens marx / dpa

Die Wetterprognosen dürften die Formel-1-Bosse nur bedingt aufatmen lassen. Regenwahrscheinlichkeit für den Renntag in Singapur: Nur 30 Prozent. Womöglich soll es aber in den Abendstunden gewittern. Und das Nachtrennen wird um 20 Uhr (14 Uhr Schweizer Zeit) gestartet. Droht der Motorsport-Königsklasse etwa das nächste «Lego-Rennen»? Die Farce von Malaysia bedarf schnellster Aufarbeitung.

«Wir kamen kaum über 20 km/h hinaus»

«Die Lösung war eine improvisierte, kurzfristige Massnahme», sagte der Technische Direktor des Automobilweltverbandes, Nikolas Tombazis, noch am Abend in Sepang. «Jetzt müssen wir die Faktoren genau analysieren und verstehen. Ich kenne die vollständige Antwort noch nicht.» Mehrere Autos waren in der Formationsrunde nur noch gerollt oder gar stehen geblieben. Sie beschleunigten einfach nicht mehr.

Plötzlich blieben sie stehen – Software-Farce sorgt bei Hamilton und Verstappen für Ärger
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«Als ich aufs Gas ging, hatte ich genau dasselbe Problem, und mir wurde klar, dass alle im selben Boot sassen. Wir kamen kaum über 20 km/h hinaus. Ich weiss nicht, es ist ein bisschen beängstigend, so etwas bei einem Formel-1-Auto zu sehen», sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. «Man hat die Leistung, die man bekommt, nicht vollständig unter Kontrolle. Bei einer solchen Sicht wie beim Start des Rennens kann das zu heftigen Unfällen führen.» Weltmeister Lando Norris von McLaren betonte: «Es beweist einfach, dass wir diesen ganzen Kram nicht haben sollten, diesen elektronischen Teil.»

Einfach zu viel und zu kompliziert?

Die Kritik an der neuen Antriebsgeneration zieht sich durch diese Saison. «Die neuen Regeln sind offensichtlich so komplex für die Teams, dass es dieses Jahr einfach zu viel war», sagte der einst selbst mal in Sepang siegreiche ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher als Experte des Senders Sky.

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Nicht nur in den Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton sorgte die Elektronik vor dem Rennen für Probleme.Bild: keystone

Die Autos in diesem Jahr beziehen die eine Hälfte der Power über den Verbrennungsmotor, die andere aus der Elektroeinheit. Wenn die Batterie mal leer ist, steht damit deutlich weniger Leistung zur Verfügung. Das heisst auch, dass es massive Geschwindigkeitsunterschiede auf der Strecke geben kann und das Risiko schwerer Unfälle deutlich höher ist. Die Fahrer warnen schon lange.

Ein Bug im System

Für bestimmte Bedingungen gibt es entsprechende Einstellungen – so auch für Regen. So wie in Malaysia. Problem nur: «In diesem Jahr hatten wir bislang kaum oder gar keine wirklich nassen Bedingungen», sagte Tombazis. «Deshalb war diese Software unter realen Bedingungen noch nicht getestet worden.»

In Sepang kam es zum Image-Crash. Niedrige Motordrehzahl, wenig Grip, Regeneinstellungen für das Energiemanagement und die Sektorenkonfiguration der Rennstrecke führten nach offizieller Angabe zu einem unbeabsichtigten Leistungsverlust. Ein Bug war schuld in der Software, die die FIA zusammen mit den Teams entwickelte.

Verstappen siegt im Chaos von Malaysia – Russell verzweifelt
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«Was für ein trauriger Anblick für die Formel 1: Der Start wurde wegen eines Software-Updates verschoben!», spottete Italiens «Corriere dello Sport». «Es war wie bei dem Lego-Rennen», sagte Rennsieger Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot war einer der Hauptbetroffenen, bevor der zu seinem ersten Saisonerfolg raste.

Viel Zeit bleibt den Informatikern und Ingenieuren nicht. Bereits am kommenden Wochenende geht die Formel-1-WM in die nächste Runde. Schauplatz Singapur. Heisst auch: Praktisch dieselben klimatischen Bedingungen wie in Malaysia. Die Strecke liegt nicht mal 350 Kilometer weiter in südöstlicher Richtung. (nih/sda/dpa)

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quelle: keystone / mark thompson
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