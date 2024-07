Die 200-m-Weltmeisterin und Olympia-Favoritin Shericka Jackson muss am Dienstagabend bei einem Meeting in Ungarn das Rennen abbrechen.



Ob die Gegnerin von Mujinga Kambundji für die Olympischen Spiele verletzt ausfällt, ist noch nicht klar.



Die Sprinterin aus Jamaika lag über 200 m in Führung und näherte sich der Ziellinie, als sie plötzlich aufgab. Auf Videos ist zu sehen, wie die Jamaikanerin das Gesicht verzieht und es in den Händen vergräbt. Die 29-Jährige hatte ihr linkes Knie vor dem Start einbandagiert. Ob sie bloss einen Krampf hatte oder doch eine Verletzung erlitt, ist noch nicht klar. Es war ihr erster Wettkampf seit dem Doppelsieg über 100 m und 200 m bei den jamaikanischen Meisterschaften Ende Juni.



Shericka Jackson ist für drei der vier besten Zeiten verantwortlich, die jemals über 200 m der Frauen gelaufen wurden. Ihre Bestzeit von 21,41 Sekunden erzielte sie auf dem Weg zum Gewinn der Goldmedaille bei der WM im vergangenen Sommer in Budapest. Sie kommt dem Rekord von Florence Griffith-Joyner, die 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul 21,34 Sekunden lief, immer näher. (kat/sda)

Bild: keystone