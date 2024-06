sorgt imfür denfür die Überraschung. Er sichert sich im Mercedes die– vor demim Red Bull. Russell wird am Sonntag in Montreal auf dem besten Startplatz stehen, weil er die entscheidende Rundenzeit vor Verstappen gefahren war. So sieht es das Reglement für diesen kaum vorstellbaren Fall vor.In der zweiten Reihe werdenin den McLaren Aufstellung nehmen., der mit klarer Bestzeit im dritten Training hatte aufhorchen lassen, blieb. Zu den Verlierern der überraschenderweise auf trockener Strecke gefahrenen Qualifikation gehörte das Duo der Scuderia Ferrari., vor zwei Wochen in seinem Heimrennen in Monte Carlo der gefeierte Sieger, und der Spaniermüssen sich am Sonntag mit denbescheiden. Beide bekundeten sie Mühe, die Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen.Ganz düster sind die Aussichten ein weiteres Mal für die Fahrer des Teams; das erste zählbare Ergebnis in der laufenden Weltmeisterschaft scheint in weiter Ferne. Der Finneund der Chinesenehmen das Rennen von denAngriff. Zhou beendete das Qualifying als Letzter, macht in der Startaufstellung aber auf Kosten von Esteban Ocon im Alpine eine Position gut. Der Franzose musste wegen einer Kollision mit Teamkollege Pierre Gasly im Grand Prix von Monaco die Rückversetzung um fünf Startplätze in Kauf nehmen. (nih/sda)